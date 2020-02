La vedette des oiseaux de proie met en lumière les nombreux combats – / Film

Oiseaux de proie ouvre cette semaine, et les premières critiques ont été extrêmement positives. En conséquence, le battage médiatique pour le nouveau film DC avec Margot Robbie comme Harley Quinn est déjà au bord de la fièvre. Mais si vous avez besoin d’autre chose pour vous faire gonfler, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à cette featurette dans les coulisses qui met en évidence les nombreuses scènes de combat et les cascades du film.

Featurette Oiseaux de proie

Birds of Prey a beaucoup d’action en elle. Si vous ne me croyez pas, regardez cette featurette, qui présente les différents styles de combat des personnages principaux du film – Harley Quin de Margot Robbie, Rosie Perez«Renee Montoya, Jurnee Smollett-Bell‘S Black Canary, et Mary Elizabeth WinsteadEst la chasseresse. Notre propre Hoai-Tran Bui a examiné Birds of Prey, et est reparti impressionné – en particulier avec les combats:

L’industrie du film de super-héros est devenue une machine si bien huilée que les séquences d’action sont devenues la deuxième priorité du drame et du dialogue, et dans de nombreux films de bandes dessinées, la division entre les séquences est clairement visible. Mais plutôt que de recourir à des coupures rapides ou à des batailles saturées par CGI, la chorégraphie de combat de Birds of Prey a une touche de la brutalité ballétique de John Wick (dont certaines peuvent être attribuées à l’équipe de cascadeurs 87Eleven, fondée par le directeur de John Wick Chad Stahelski, qui est arrivée en tant que deuxième directrice d’unité), avec la caméra de Yan tenant des plans larges pour montrer les cascades acrobatiques de ses stars. C’est l’un des meilleurs affichages de séquences de combat dans un film de super-héros à ce jour. Mais Yan et le scénariste Christina Hodson a clairement contribué à l’élaboration de ces séquences de combat, avec des batailles remplies de petits moments intimes qui contribuent à enrichir la dynamique compliquée des personnages. Au cours d’un moment particulièrement émouvant dans la séquence de bataille culminante dans une maison funéraire abandonnée, Harley jette une cravate à Black Canary après que ses cheveux longs lui soient tombés sur le visage, dans un clin d’œil subtil, mais magnifiquement spécifique, à l’expérience féminine partagée.

Birds of Prey ouvre partout 7 février.

C’est la saison ouverte sur Harley Quinn lorsque sa rupture explosive avec le Joker lui met une grosse cible sur le dos. Non protégé et en fuite, Quinn fait face à la colère du patron du crime narcissique Black Mask, de son bras droit, Victor Zsasz, et de tous les autres voyous de la ville. Mais les choses se sont vite arrangées pour Harley lorsqu’elle devient des alliées inattendues avec trois femmes mortelles – Huntress, Black Canary et Renee Montoya.

