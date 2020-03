La vente «à mi-chemin du vendredi noir» du syndrome du vinaigre comprend «Rads des années 80» et «l’immortalisateur»

La précommande Flash pour Syndrome du vinaigreLa vente «Halfway to Black Friday» est désormais en ligne sur le site officiel de la société et se poursuivra jusqu’à dimanche vers 23 h 59 HNE.

“Halfway to Black Friday” se déroule du 22 au 25 mai de cette année, mais vous avez tout le week-end pour précommander de nouveaux titres, dont Rad, Patty Hearst et L’immortaliseur.

Voici tout ce que vous devez savoir, directement depuis la newsletter officielle…

La pièce maîtresse de la vente, et peut-être le titre le plus débattu de l’histoire de la sortie de VS (avant même son annonce officielle!), Est la sensation culte de Hal Needham en 1986, RAD. Ce favori de la vidéothèque fait ses débuts sur disque tardif depuis des décennies, récemment restauré et disponible dans un pack combo 4K UHD / Blu-ray strictement limité, entièrement chargé avec un éventail étonnant d’entretiens nouveaux et d’archives, des scènes supprimées, des séquences BTS jamais vues auparavant , et plus, et équipé d’une magnifique housse lenticulaire 3D avant / arrière holographique conçue par Earl Kess et basée sur l’illustration emblématique de l’affiche originale.

Mais ce n’est même pas proche de tous les délices cinématographiques prévus pour mai. Sont également à venir:

Le véritable thriller criminel du candidat aux Oscars, Paul Schrader (qui a également valu à Schrader une nomination pour la Palme d’Or), PATTY HEARST. Ce chef-d’œuvre plein de suspense et parfois énervant co-met en vedette William Forsythe et Ving Rhames et est enfin ressuscité de l’enfer MOD, sur Blu-ray.

Ensuite, le sanglant et le T&A de Joel Bender ont bloqué la rareté de l’horreur, L’IMMORTALISATEUR, vient à Blu dans une nouvelle restauration étincelante. Cette gâterie à faible loyer et à haute lixiviation est pleine de greffes de cerveau gluantes, de mutants, de nudité gratuite et du type de styles d’exploitation insouciants qui étaient sur leur dernière jambe à la fin des années 80.

Comme toujours, nous avons deux titres top secrets en magasin, qui seront annoncés au début de la vente Halfway, mais sont disponibles dès maintenant pour votre commodité de précommande.

L’un est un joyau choquant et très recherché qui ne manquera pas de laisser tomber les mâchoires des aficionados de l’exploitation, même les plus blasés, et fera ses débuts mondiaux sur disque, avec toute sa brutalité sans faille présentée en haute définition nette.

L’autre n’est jamais officiellement sur disque, SoCal a mis au point un proto-slasher du début des années 70, qui a été victime de décennies de versions de PD de mauvaise qualité (et souvent censurées). Notre nouvelle restauration du négatif de la caméra cherche à corriger ce problème.

Rad peut être précommandé seul, et vous pouvez également tenter de précommander les deux titres mystères. L’autre option consiste à précommander les cinq titres d’un seul coup.

Rendez-vous sur VinegarSyndrome.com pour passer vos commandes!