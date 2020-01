La véritable actrice détective Leven Rambin rejoint Purge 5

Selon Deadline, Hunger Games et Vrai détective L’actrice Leven Rambin a rejoint le groupe Purge 5 de Universal Pictures et Blumhouse Pictures. Ceci est le dernier projet de haut niveau pour l’actrice, qui a récemment terminé Le grand laid et tourne actuellement Mank du réalisateur David Fincher.

Purge 5 sortira le 10 juillet 2020, ouverture en face du Sony Ghostbusters Afterlife du réalisateur Jason Reitman.

L’année dernière, le créateur de la franchise James DeMonaco (scénariste / réalisateur de La purge, La purge: l’anarchie et La purge: année électorale) a révélé qu’il prévoyait que le cinquième film de la série serait le dernier. En parlant avec EW, DeMonaco a déclaré que le déchaînement annuel de 12 heures sans loi des États-Unis prendrait fin.

«Je pense que c’est une excellente façon de tout terminer. Nous voulons mettre fin à tout cela, je pense, dans celui-ci, et je suis très excité. Quand j’ai eu l’idée et que je l’ai présentée à tout le monde, ils semblaient excités, et je pense que ce sera une fin vraiment cool, comment nous ramènerons celle-ci à la maison. »

Le film sera produit par Jason Blum, le duo Man In A Tree DeMonaco et Sébastien K. Lemercier, et les partenaires de Platinum Dunes Michael Bay, Brad Fuller et Andrew Form.

La purge La série a débuté en 2013 avec le premier film, un thriller d’invasion de domicile à petite échelle avec Ethan Hawke. Il a atteint 89,3 millions de dollars dans le monde et a démarré la franchise, qui à ce jour a généré 456,8 millions de dollars de recettes mondiales sur quatre films (le total des recettes au box-office pour chaque film gagnant son prédécesseur).

La série a fait la transition vers la télévision l’année dernière avec la série d’événements de 10 épisodes du même nom sur le réseau américain. Une deuxième saison de La purge a été commandé l’année dernière ainsi que.

