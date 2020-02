La vérité déchirante derrière Pam et Michael’s Goodbye

L’Office est l’une des émissions de télévision les plus appréciées de tous les temps. Même si cela fait 20 ans qu’il n’a pas été diffusé, les fans aiment toujours en parler, ressasser leurs épisodes préférés et regarder les épisodes passés. Tout le monde a ses personnages, épisodes et moments préférés de la série qui a créé une multitude de mèmes.

Même le casting a ses propres épisodes préférés. De se demander si Jim et Pam seraient toujours ensemble aujourd’hui jusqu’à comment la sortie de Steve Carell a affecté le spectacle, les fans deviennent carrément passionnés par les conversations.

Le spectacle était si drôle que les gens se sont demandé s’il était scénarisé ou improvisé, et il y a au moins une scène qui était la dernière.

Jenna Fischer en tant que Pam Halpert | Byron Cohen / NBC

Michael Scott était un personnage emblématique

Michael Scott, joué par le fantastique Carell, était tout à fait le personnage. Il pouvait être un peu exagéré et ennuyeux, même pour les téléspectateurs, mais il était si bon en même temps.

Alors qu’il se souciait vraiment de ses employés (sans un nommé Toby), il était également maladroit, odieux et compliqué. Cette complexité vient de sa tendance au racisme, au chauvinisme et à l’indifférence culturelle.

Et malgré son amour sous-jacent pour ses employés, il était assez bidimensionnel. Il voulait que tout le monde passe un bon moment mais attend beaucoup de chacun de ses collaborateurs. Oui, il ne s’est pas inquiété quand il a frappé quelqu’un avec sa voiture, simplement à cause de qui c’était, et il s’attendait à ce que Pam se frotte le beurre au pied dans un épisode, mais il est toujours adorable. La tasse du meilleur boss de ce monde le dit.

Pam était aimée des fans

Pam Beesly, jouée par Jenna Fischer, était probablement le personnage le plus aimé de la série et était sans aucun doute un favori des fans sinon en haut de la liste.

Elle a commencé comme réceptionniste dans la mauvaise relation, mais elle est devenue quelqu’un qui, à lui seul, a tenu le bureau et a rassemblé sa vie dans le processus. Les fans l’aimaient tellement; ils ne pouvaient s’empêcher de négliger ses défauts, aussi mineurs soient-ils.

Leur au revoir déchirant

Carell a quitté la série après sept saisons alors qu’il restait encore deux saisons avant la fin. Sa perte a été ressentie de loin et pas plus que Pam. Son au revoir avec Michael a été l’un de ces moments non écrits qui se sont révélés assez déchirants. Ce n’était pas le seul moment comme ça, cependant.

Quand le casting a chanté la chanson d’adieu à Michael, Carell ne l’avait jamais entendue auparavant parce qu’ils l’avaient répétée pendant qu’il n’était pas là. Ce fut un moment vraiment émouvant.

Comme pour les autres moments non scénarisés qui se sont glissés dans le spectacle, Pam et Michael ont fait leurs adieux à l’aéroport aussi. Les producteurs ont dit à Fischer de dire ce qu’elle dirait vraiment comme si elle parlait à Carell en tant que Fischer.

Cela a ouvert la porte à la magie, car Fischer a déclaré dans des interviews que les larmes et les adieux étaient réels.

Qu’a-t-elle dit? Eh bien, c’était une scène émotionnelle où elle a partagé avec Carell toutes les façons dont il allait lui manquer et son personnage une fois le spectacle terminé. Quelle course fantastique pour un personnage incroyable, et quelle façon déchirante de terminer son temps dans la série.