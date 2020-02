la version animée originale et celle des bandes dessinées

Actuellement, un personnage s’approche progressivement de la popularité de Superman, Batman et Wonder Woman dans l’univers DC: Harley quinn. La désormais anti-héroïne jouera dans son deuxième film, Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn). Mais d’où vient-il? (pas de bandes dessinées) et pourquoi est-il devenu si populaire? Ensuite, nous répondons à ces questions et à d’autres questions connexes.

N’oubliez pas que si vous souhaitez accéder au film en zéros, il est préférable de lire cet article après l’avoir vu.

Harley Quinn avant l’émancipation

La légende veut que, pour alléger les scènes de Joker et éviter d’être considéré comme homosexuel, Paul Dini et Bruce Timm ils ont créé Harley Quinn, une psychiatre nommée Harleen Frances Quinzel qui, passionnée par le Joker, quitte sa carrière médicale et décide de l’accompagner dans ses méfaits. Voilà comment une relation extrêmement nuisible commence pour elle, puisque Quinn agit comme pattes et couple de clown prince du crime.

Bien que ses premières apparitions aient été dans le dessin animé Batman: The Animated Series (joué par la comédienne Arleen Sorkin), l’origine de Harley Quinn est racontée en détail dans la bande dessinée The Adventures of Batman: Mad Love de Dini et Timm. C’est Batman lui-même qui décrit à son majordome Alfred le profil du méchant d’alors.

«À sa manière, Alfred, Harley Quinn est aussi fou que le Joker. Son extérieur ludique cache un esprit obsessionnel et dangereux. »

En réalité Son nom est Harleen Frances Quinzel, Adolescent, il a remporté une bourse pour ses grandes compétences en gymnastique (qu’il incorporera plus tard dans son style de combat), puis il est diplômé en tant que psychologue (ou psychiatre, comme le soulignent les créateurs ultérieurs) de l’Université Gotham.

Un jour, Harley en a assez des mauvais traitements qu’il reçoit du Joker.

“Vous êtes une femme certifiée recherchée par la loi dans deux États … et désespérément amoureuse d’un clown psychopathe meurtrier.”

Dès ses premières pages, la bande dessinée présente le conflit de Harley Quinn, qui a une relation avec la mauvaise personne. Une situation à laquelle tout le monde peut s’identifier. Cependant, malgré ses efforts, Harley ne parvient pas à conquérir le cœur du Joker. Au fil du temps, le clown / loquera trouve un amour correspondant dans les bras de Poison Ivy. Pourquoi Harley Quinn l’un des personnages bisexuels les plus populaires aujourd’hui.

De villana à antiheroine

Comme Catwoman, le personnage de Harley Quinn a connu une évolution intéressante: il a non seulement commencé en tant que méchant et a obtenu son diplôme d’anti-héroïne dans le cadre du changement culturel du point de vue des femmes, il y avait aussi un changement dans sa personnalité, il est passé d’être manipulateur mais docile à une personne brillante et proactive.

Le délicieux film Suicide Squad a réalisé un exploit de manière inattendue: transformer Harley Quinn en l’une des plus grandes icônes de la pop, grâce en grande partie à l’interprétation charismatique de l’actrice Margot Robbie. Bien sûr, la maison d’édition DC s’en est rendu compte et a pris des mesures à ce sujet. Ces dernières années, il a rehaussé le profil de l’ancien méchant; Par exemple, dans son titre principal 2018, Heroes in Crisis (de Tom King et Clay Mann), Quinn a fait voir à Superman, Batman et Wonder Woman leur destin, qu’il a affronté simultanément pour ensuite fuir sans que les héros expérimentés puissent le faire. rien

Comme nous l’avons mentionné, Quinn a été membre de la Task Force X (Suicide Squad), en plus, avec sa petite amie Poison Ivy et Catwoman, il a formé un trio connu officieusement sous le nom de Gotham City Sirens. Cependant, jusqu’à présent, il n’avait jamais été un oiseau de proie.

Émancipation et nouveau look

À l’origine, Harley Quinn ressemblait à un véritable arlequin avec son costume rouge et noir, mais maintenant son look le plus populaire est celui qu’il portait dans le film de David Ayer. La réalité est que ce nouveau look a son origine dans la bande dessinée Suicide Squad. Lors de sa relance, dans le cadre du redémarrage de DC The New 52, ​​la Task Force X a ajouté Harleen à ses rangs. C’est dans cette même série que Quinn a finalement rompu avec le Joker.

Un petit fait pour la controverse: à l’époque, le co-créateur de Harley, Bruce Timm, s’est dit “optimiste” quant à la nouvelle apparence du personnage, qui avait l’air “très jolie”. Cependant, il attire l’attention sur le sort cruel du personnage de la courte série animée, Justice League: Gods and Monsters (2015).

