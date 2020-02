La version live-action de ‘Aladdin’ pourrait avoir une deuxième partie!

Comme nous l’avons vu auparavant, Disney est dans une période où il profite de toutes les technologies dont nous disposons aujourd’hui pour nous montrer un nouveau visage de ses classiques animés. Nous pourrions nommer beaucoup de films que la maison de Mickey Mouse a maintenant rejoué avec des versions en direct, l’année dernière seulement, le Roi Lion nous a donné, la deuxième partie de Maléfique et d’Aladdin.

C’est dans ce dernier que nous voulons nous arrêter car À la grande surprise de tous, ce fut un grand blockbuster gagnant un milliard de dollars dans le monde. Très peu avaient foi en ce film réalisé par Guy Ritchie et avec Will Smith, mais à la fin, ils ont fini par démontrer qu’ils pouvaient rendre hommage au classique – en particulier à la performance de Robin Williams en tant que génie – et en essayant de lui donner son propre cachet particulier.

Après tout ce battage médiatique énorme qui a généré la version live-action d’Aladdin et en a profité, Disney prévoyait de faire une deuxième partie. Selon The Hollywood Reporter, l’entreprise serait déjà en pourparlers pour travailler dans une suite et nous y verrions le retour de Ritchie et Smith avec Mena Massoud et Naomi Scott. C’est une excellente nouvelle pour Massoud, car Malgré le succès qu’il a remporté avec ce rôle, il n’a malheureusement pas trouvé d’autre emploi.

On ne sait pas encore ce que pourrait être l’intrigue à développer dans ce nouveau film et continuer ce que nous avons vu en 1992, mais apparemment, ils pourraient s’inspirer du même livre sur lequel l’intrigue est basée pour trouver une nouvelle aventure pour ce héros. Selon la même source, L’été dernier, la maison de Mickey Mouse a organisé une réunion d’écrivains dans laquelle ils ont passé en revue quelques livres du Moyen-Orient et bien sûr, Les mille et une nuits, dont cette histoire émerge.

Les classiques animés Disney suivants qui auront leur version live-action dans les années à venir sont: Mulan, la petite sirène, Bambi et Pinocchio.