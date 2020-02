La version Nintendo Switch de «The Outer Worlds» différée de la sortie originale du 6 mars

Obsidian, Virtuous Games et Private Division ont annoncé que le port Nintendo Switch de Les mondes extérieurs a été retardé, mais pas de beaucoup. Initialement révélé pour frapper la console de Nintendo le 6 mars pour 59,99 $, le jeu fera face à un retard. En raison du coronavirus, Virtuos, la société singapourienne créant la version Switch du jeu, a dû fermer temporairement certains de ses studios. Aucun mot pour l’instant sur la nouvelle date de lancement.

La bonne nouvelle dans tout cela est que le jeu sera désormais publié sous forme de copie physique, plutôt que d’être publié sous forme de boîte physique avec un code de téléchargement comme il était initialement prévu. Le jeu sera également publié sous forme numérique via le Nintendo eShop.

The Outer Worlds est également disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Nous retardons @OuterWorlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos travaillant sur le port, afin de leur laisser suffisamment de temps pour terminer le développement. Nous allons maintenant publier la version physique sur cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de lancement, nous vous le ferons savoir!

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020