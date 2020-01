La veuve d’un acteur de Televisa annonce des mesures radicales | Instagram

La veuve de l’acteur Jorge Navarro, qui a perdu la vie vendredi dernier lors des enregistrements de la série “Sans peur de la vérité“a annoncé des mesures radicales.

Gabriela Barajasveuve de Jorge Navarro, est également dédiée à l’action, cependant avant que la tragédie qui a récemment vécu après la perte de son mari n’ait annoncé des mesures radicales.

Les acteurs de Televisa peuvent vous intéresser, les victimes de la tragédie n’étaient pas en répétition, disent-ils

La comédienne à travers un communiqué annoncé, il prendra sa retraite du médium artistique pendant un certain temps, ce qu’il a annoncé via ses réseaux sociaux. L’annonce stipule ce qui suit:

Avec une profonde tristesse et une grande douleur, Gabriela Barajas, aujourd’hui veuve de Jorge Navarro Sánchez, qui a perdu la vie jeudi dernier, le 16 janvier, après être tombée d’un pont de 5 mètres de haut, tout en enregistrant une scène de la série ‘Sin peur de la vérité », a-t-il envoyé un message à ses fans et amis.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

De plus, le comédienne Il a exprimé son sentiment, ce qui implique plusieurs sentiments qui indiquent qu’il sera difficile de surmonter cette perte.

Comment je suis Avec l’âme et le corps brisés … Rota! Fureur, impuissance, colère, courage, tristesse, rêves interrompus! Une perte avec des questions sans réponse! Mes merveilleuses années sont allées avec lui, mais je sais que je dois commencer à me reconstruire pour ne pas tomber malade, car aujourd’hui je serai mère et père! Grâce au soutien de mes parents, frères, beaux-frères, beaux-parents, oncle cousins, je ne suis pas seul dans ce processus de perte si injuste », lit une partie du message.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

L’actrice Gabriela Barajas Elle a participé à des projets de théâtre et de court métrage, maintenant elle souligne le processus difficile auquel elle et son petit fils seront confrontés après avoir perdu l’acteur Jorge Navarro.

Quelle difficulté quand j’ai dû lui dire que papa était déjà au paradis maintenant et que maintenant c’est un ange qui va s’occuper de lui de l’au-delà! Quelle tristesse quand il me dit qu’il veut embrasser papa et que je vois ses larmes couler … Pourquoi a-t-il eu un accident alors qu’il travaillait? Comment gérer cet événement qui s’effondre à chaque étape? “, A expliqué Gabriela.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Concernant sa décision de se retirer du médium artistique, il a indiqué son intention de Guadalajara, où elle doit à l’origine être plus proche de sa famille et surmonter cette situation.

Vous pouvez également lire Enquêter sur la mort d’acteurs lors du tournage

De même, il a exprimé son s’inquiéter de continuer à évoluer dans sa carrière car il souligne qu’il n’y a pas de conditions de sécurité suffisantes pour éviter les risques pour les travailleurs.

Je vous informe que je me retire du milieu artistique, car mon processus à Mexico a pris fin. Maintenant, je ne peux m’exposer par aucune erreur à travailler dans les conditions où les acteurs mexicains sont parfois exposés. Ce jeudi, c’était au tour de mon mari et de son partenaire, à qui demain? “

Cette déclaration a été publiée par le magazine Tv Notes.

.