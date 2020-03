La veuve noire de Marvel retardée | À l’affiche Disney Plus

Comme prévu, Disney a repoussé quelques sorties de films supplémentaires par rapport à sa programmation de mai alors que les chaînes de cinéma annoncent des fermetures et se rendent compte que le problème du coronavirus ne sera pas résolu dans quelques semaines, AMC disant qu’il pourrait fermer les salles de cinéma pendant 12 semaines.

Black Widow de Marvel est le plus gros titre à être repoussé à une date future indéterminée. Parmi les autres films repoussés, citons The Personal History of David Copperfield de Searchlight Pictures et Woman in the Window de 20th Century Studios.

Disney a déjà repoussé Mulan, New Mutants et Antlers du calendrier d’avril. Et d’autres titres pourraient être retardés, notamment Artemis Fowl de Disney et Pixar’s Soul, qui devraient sortir fin mai et juin.

Avec la sortie au cinéma de Black Widow, étant repoussé, cela aura finalement un impact lorsque le film sera disponible sur Disney +.

Universal et Warner Brothers testent des locations Premium de nouveaux films, dont Trolls – World Tour et Birds of Prey. On ne sait pas si Disney fera de même pour ses titres.

Source – Le Hollywood Reporter

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.