La victime des gifles de DaBaby dit que ses excuses n’étaient pas sincères

DaBaby a fait la une des journaux après avoir attaqué une fan féminine lors de sa récente émission.

Maintenant, la femme qu’il a giflée s’est avancée. Dans une interview avec TMZ, Tyronesha Laws a raconté sa version de l’histoire et dit qu’elle n’achète pas les excuses sincères du rappeur.

Elle explique ce qui s’est passé le 7 mars lors du spectacle de DaBaby au Whiskey North à Tampa. Elle était revenue du photomaton lorsque la sécurité a dit aux fans de s’éloigner parce que DaBaby passait. C’est alors que la femme à côté d’elle a sorti son téléphone et a allumé le flash avant de se lever.

“Je ne sais pas si elle l’a frappé avec le téléphone. Je sais que le flash était au téléphone », a déclaré Laws. “Et tout d’un coup, il me gifle et quand il me gifle, je tombe sur elle et sur quelqu’un d’autre.”

Après avoir affirmé que la femme l’avait frappé pour la première fois avec son téléphone, DaBaby a ensuite présenté des excuses et a proposé de sortir Laws, qui n’était pas identifié à l’époque, et de s’excuser en personne.

Mais quelques jours plus tard, il a semblé faire la lumière sur l’incident en jouant dans un sketch avec le comédien Michael Blackson. “Il fait toujours une blague à ce sujet”, a déclaré Laws. “Je n’ai pas l’impression qu’il était sincère avec les excuses. J’étais gêné, des gens m’appelaient, m’écrivaient sur Instagram. »

Les lois sont devenues émotionnelles en réfléchissant à la façon dont cela a affecté sa vie et sa fille. «Ma fille se réveille au milieu de la nuit, pleurant, m’entendant au téléphone avec mon avocat parler de la situation. C’est odieux. “

Elle a été hospitalisée et diagnostiquée avec une contusion aux pommettes. Laws affirme que le lieu n’a pas offert d’assistance médicale et a même refusé de prendre un rapport de police.

“J’ai exigé que je n’irais pas partir sans rapport de police à cause du simple fait que j’avais des témoins qui le montraient, même la sécurité qui travaillait pour le club leur a dit qu’il avait été témoin de ma gifle”, a-t-elle ajouté.

Après que la vidéo soit devenue virale, DaBaby s’est excusé pour ses actions. “Je m’excuse sincèrement que c’était une femme à l’autre bout”, a-t-il déclaré. “Je pense que d’ici là, c’est un fait bien connu que, homme ou femme, je vais répondre de la même manière.”

L’avocat de Laws est en contact avec l’équipe juridique de DaBaby et les discussions se poursuivent.