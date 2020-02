La vidéo de Batman Set taquine un accident de cascade de moto

Un nouveau chevalier noir a relevé le défi de défendre Gotham. Le Batman, réalisé par Matt Reeves, mettra en vedette Robert Pattinson dans le rôle principal et récemment, des images du Batsuit ont fait leur chemin en ligne, entraînant un tourbillon de commentaires explosant sur les médias sociaux – certains enthousiastes et d’autres moins.

En plus des options de garde-robe, les fans ont pu obtenir quelques autres aperçus de la production grâce à plus de vidéos et d’images fixes. Un clip qui a été capturé pendant le tournage de The Batman montre le Caped Crusader chevauchant son Batcycle à travers un grand cimetière archaïque, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le conducteur de la moto, celui vêtu d’une armure de Batman, perd le contrôle du véhicule sur la route trempée par la pluie. On dirait qu’il va bien et son petit flop se révèle tout simplement amusant. La scène a été tournée sur place à Glasgow, en Écosse.

Bat bike race #TheBatman #Glasgow @Moonwarp pic.twitter.com/FQkhAmhU5b

– Dizzy (@ LennonKennedy5) 21 février 2020

De nombreux fans ont déjà commencé à spéculer sur l’importance de la séquence du cimetière dans l’intrigue du film. Une réponse hypothétique qui a été suggérée est que le héros visite les tombes de Wayne, où ses parents sont enterrés. Après tout, une telle scène avec Bruce parmi les pierres tombales imposantes, rendant solennellement son respect à ses parents par une journée humide et bruissante pourrait remplacer la tristement célèbre scène de tournage utilisée dans d’autres adaptations.

Une théorie supplémentaire place Catwoman sur la scène de Homme chauve-sourisLe deuil potentiel. Bien que les deux motocyclistes de la vidéo soient des cascadeurs, il a été déterminé que celle en face du Dark Knight était une femme, et elle pourrait bien être la fameuse féline. En espérant que nous la verrons bientôt mieux.