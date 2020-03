La vidéo de la montée de Skywalker révèle les voix dans la tête de Rey

Star Wars: The Rise of Skywalker était désireux de rendre hommage au passé de la franchise à bien des égards. L’un des plus cool était les camées vocaux de nombreuses stars de l’histoire du SW dans le grand combat climatique entre Rey et Palpatine. Quand il semble que l’héroïne soit exclue, les Jedi du passé lui parlent, qui lui donnent une force renouvelée et lui permettent de se dresser contre son grand-père maléfique et de sauver la galaxie.

Il y a beaucoup de voix qui se chevauchent et se chuchotent dans le mix pendant cette scène, il peut donc être difficile de toutes les localiser. Cette nouvelle vidéo promotionnelle pour la sortie numérique de Rise of Skywalker en présente cependant quelques-uns. Et comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, le clip lit l’audio pertinent sur les images du Jedi dans la chair.

La Force vous entoure… laissez-la vous soulever. Obtenez Star Wars: #TheRiseofSkywalker uniquement sur Digital maintenant: https://t.co/m6TQdmziiM pic.twitter.com/Jui4yDKr2I

– Star Wars (@starwars) 17 mars 2020

Ceux qui figurent dans cette vidéo sont Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi. Hayden Christensen comme Anakin Skywalker, Olivia D’Abo comme Luminara Unduli (bien que ce soit Mary Oyaya qui la joue dans Attack of the Clones), Liam Neeson comme Qui-Gon Jinn, Samuel L. Jackson comme Mace Windu, Frank Oz comme Yoda et, enfin mais non des moindres, Mark Hamill en tant que Luke Skywalker.

C’est une petite vidéo amusante, mais elle serait encore plus cool si elle était complète. Après tout, il y a plusieurs autres camées dans cette séquence qui sont exclus de ce clip. À savoir, Ashley Eckstein, Jennifer Hale et Angelique Perrin de The Clone Wars ont fourni un dialogue pour Ahsoka Tano, Aayla Secura et Adi Gallia, respectivement, tout comme Freddie Prinze Jr. de Rebels comme Kanan Jarrus. Pendant ce temps, des documents d’archives ont été utilisés sur Alec Guinness comme le vieil Obi-Wan,

Assurez-vous de saisir Star Wars: The Rise of Skywalker sur Digital HD si vous ne l’avez pas déjà fait. Ou bien soyez patient jusqu’à ce qu’il arrive sur Blu-Ray / DVD à partir du 31 mars.