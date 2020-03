La vidéo de Loki est divulguée avec Tom Hiddleston et Owen Wilson

Les enregistrements de Loki, la série avec Tom Hiddleston, sont toujours aussi forts. Il y a quelques semaines, nous avons vu une vidéo dans laquelle l’acteur Tom Hiddleston a pratiqué des cascades qu’il ferait dans la série, en exclusivité pour le service de streaming Dinsey +, et hier, nous avons vu une fuite de photo, qui montrait une version féminine du dieu de la tromperie et d’autres dans lesquels il est apparu marchant à côté du personnage joué par Owen Wilson.

Maintenant, à travers certaines de celles présentes dans l’enregistrement de la série, nous voyons un angle et une vidéo différents des images divulguées hier. En eux, l’actrice Sophia Di Martino est appréciée, jouant la femme Loki, en plus de Loki et du personnage mystérieux d’Owen Wilson, qui apparemment, par le groupe de personnages qui apparaissent autour d’elle, serait membre de la Autorité de variation de temps (Temporary Variation Agency), l’organisation chargée de protéger le multivers Marvel, similaire aux moniteurs DC Comics.

Selon ce que l’on sait jusqu’à présent, la série suivra l’alternative Loki qui s’est échappée avec Tesseract dans Avengers: Fin de partie voyageant à différentes périodes, comme les années 70. Parce que ce Loki n’est pas près du chemin de la rédemption que son moi d’origine avait avant sa mort, nous pouvons imaginer son méfait dans le temps causant de nombreux problèmes.

Il est très probable que les événements de Loki influencent le film Thor: Love and Thunder, qui racontera une nouvelle aventure du dieu du tonnerre, et même, par l’utilisation du multivers, dans l’avenir du MCU.

