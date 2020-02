La vidéo de Margot Robbie divulguée sur le plateau de Suicide Squad

Brids of Prey vient de faire sa première et Margot Robbie ne semble pas se reposer. Il tourne actuellement le nouveau film de The Suicide Squad sous la direction de James Gunn pour reprendre son rôle de Harley Quinn au Panama.

Et si vous voulez vous convaincre que Robbie ne se repose pas, alors vous ferez attention à la prochaine vidéo qui a été divulguée du plateau de tournage où elle apparaît, contrairement à Birds of Prey, aux cheveux longs, une queue de cheval noire et rouge et une robe rouge agitant une lance, oui une lance.

Il convient de noter que Robbie a déclaré à différentes occasions qu’il aime voir les différentes facettes de son personnage de la première version que nous avons vue dans The Suicide Squad de David Suyer, la version la plus récente sous le regard de Cathy Yan et la suivante que nous verrons dans la version de James Gunn.

Une autre chose qui est importante à noter est que nous ne pouvions pas mettre Robbie dans le rôle de Harley Quinn, car il s’est avéré très polyvalent, en particulier dans le plus récent Bombshell, un film qui co-joue aux côtés de Charlize Theron et Nicole Kidman, et que a obtenu une nomination aux Oscars 2020 en tant que meilleure actrice de soutien.

Le film comprend Viola Davis, Joaquín Cosío, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba et John Cena.

The Suicide Squad ouvre dans les cinémas le 6 août 2021.

