La vidéo de Matrix 4 pourrait révéler les nouveaux pouvoirs de Trinity

Une vidéo de l’ensemble des très attendus Matrice 4 a fait sensation en ligne ce soir, beaucoup concluant qu’il pourrait éventuellement mettre en évidence un changement significatif que l’un des personnages principaux pourrait subir. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il semble que Trinity soit capable de voler comme Neo l’a fait plusieurs fois dans les précédentes itérations de Matrix.

Partout, les fans étaient ravis de la nouvelle choquante qu’un quatrième film de la franchise de science-fiction était en développement, et ils étaient encore plus surpris que leurs personnages préférés soient de retour dans le mix. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith reviendront tous avec de nouveaux ajouts tels que Neil Patrick Harris, Jonathan Gross, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II. Bien que les joueurs impliqués aient été rendus publics, l’intrigue est encore inconnue.

Les détails de ce qui se passera dans The Matrix 4 sont gardés secrets pour le moment, et cela se comprend, ce qui laisse les fans obligés de reconstituer ce qu’ils peuvent contre les fuites qu’ils peuvent obtenir. En parlant de cela, le dernier aperçu de l’action en coulisses se présente sous la forme d’une vidéo, montrant ce qui semble être les remplaçants de Reeves et Moss faisant un coup de fil. Il semble que Neo et Trinity sautent d’un bâtiment, probablement sur le point de décoller vers leur prochain emplacement.

Dans les films précédents, Neo a toujours fait son truc «Superman» pour sauver la situation, et il semble que Trinity pourrait être en mesure de retirer la même capacité choquante dans le quatrième chapitre de Matrix. Il a fallu un peu de pratique à Neo pour comprendre pleinement la connaissance du vol, donc s’il enseigne en fait à Trinity les cordes pour défier la gravité, elle devra naturellement comprendre comment de la même manière qu’il l’a fait – à la dure .

Le fait que Trinity obtienne ou non des pouvoirs néo dans la prochaine fonctionnalité reste encore à déterminer, bien sûr, mais ce que nous savons avec certitude, c’est que nous aurons toutes les réponses dont nous aurons besoin lorsque The Matrix 4 sortira en salles le 21 mai 2021.