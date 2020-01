La vidéo de tournage de The Eternals offre un nouveau regard sur le Black Knight de Kit Harington

Une nouvelle vidéo de tournage de The Eternals offre un nouveau regard sur le tournage de Kit Harington Dane Whitman alias Black Knight dans les rues de Londres.

La plupart des acteurs de The Eternals ont été annoncés lors de la présentation du Hall H des Marvel Studios au San Diego Comic-Con l’année dernière, mais les rôles majeurs n’avaient pas encore été choisis. L’un d’eux était pour le rôle de Black Knight, qui a été révélé à D23 pour être la star de Game of Thrones Kit Harington. Bien que l’annonce du casting de Kit Harington ait eu lieu juste avant le début du tournage de The Eternals, il semble que Black Knight aura un rôle plus important dans le film que ce que beaucoup pensaient auparavant.

Il y a eu de nombreuses photos de tournage de The Eternals et récemment, beaucoup d’entre elles ont présenté Kit Harington et Gemma Chan. Ce n’est pas une surprise puisque Black Knight et Sersi forment un couple romantique dans les bandes dessinées The Eternals. Cependant, les fans attendent toujours le premier aperçu de Kit Harington dans l’armure Black Knight. Jusque-là, une nouvelle vidéo de tournage de Secrets of Eternals montre Kit Harington filmant une nouvelle scène en tant que Dane Whitman à Londres:

Une séquence d’action majeure semble tourner à Londres alors qu’une autre vidéo de tournage de The Eternals montre un homme tombant du ciel:

Voici le synopsis de The Eternals:

“The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les a obligés à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, Les Déviants. “

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals stars Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee et Barry Keoghan.

The Eternals sortira en salles le 6 novembre 2020.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.