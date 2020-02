La vidéo de Venom 2 montre Cletus Kasady en action

Compte tenu de tout le battage médiatique qui a suivi la sortie de la première bande-annonce de Morbius, de nombreuses personnes ont peut-être oublié qu’un autre effort de Sony-Marvel sort également en salles cette année. Oui, Venin 2 devrait entrer dans les salles cet automne et avec la production en cours, nous commençons enfin à y jeter un œil.

Pour être juste, l’équipe de production a fait un très bon travail pour garder le tournage hors de portée du public, mais diverses photos et vidéos ont commencé à couler sur le Web et il est probablement sûr de dire que tout le monde est au-delà de son premier regard au carnage de Woody Harrelson. Très probablement, le studio enregistrera cela pour la première bande-annonce, mais nous avons la meilleure chose à faire pour vous.

Après que Tom Hardy ait partagé notre premier regard sur Cletus Kasady plus tôt dans la journée, nous avons maintenant un autre aperçu de l’homme qui deviendra Carnage via la vidéo ci-dessous. Malheureusement, ce n’est pas de la plus haute qualité et nous ne voyons pas Carange (car le personnage sera évidemment amené à la vie via VFX), mais un autre regard sur Kasady est certainement le bienvenu à ce stade.

Ici, nous voyons Woody Harrelson filmer en tant que Cletus Kasady!

On dirait que Kasady a été arrêté dans la rue par des flics et ils lui tirent dessus.

Je me demande si ses mouvements de mains impliqueront le Symbiote dans la post-production?

De toute façon, ça a l’air super!

pic.twitter.com/KgMC7j7OyU

– Parlons Carnage! (@LetsTalkCarnage) 17 février 2020

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

D’après ce que nous savons jusqu’à présent grâce à la fuite de certains détails de l’intrigue, Brock reliera Cletus à la destruction de son orphelinat d’enfance, ce qui s’ajoute à sa longue liste de crimes et aide à le mettre en prison. Kasady finira par s’échapper, cependant, les preuves de Brock alimentant sa soif de vengeance et reprenant le journaliste d’investigation.

Mais Kasady ne sera pas le seul méchant sur la queue d’Eddie dans le film, car il devra également affronter Frances Barrison / Shriek, la petite amie de Cletus et partenaire du crime. Il reste à voir comment elle prendra en compte les choses, mais nous devrions en savoir plus plus tard cette année, avant Venin 2 sortira en salles le 2 octobre 2020.