La vidéo des coulisses de Mandalorian présente StageCraft – / Film

C’est difficile à croire, mais beaucoup de Le Mandalorien était, eh bien, pas réel. Pas physiquement, en tout cas. La série a utilisé une technologie relativement nouvelle appelée StageCraft, qui utilise un écran LED à projection arrière pour créer un environnement réactif qui bouge avec la caméra. C’est un peu comme un écran vert, mais en mieux – et beaucoup plus avancé. Une nouvelle vidéo en coulisses de The Mandalorian montre comment cela fonctionne dans toute sa splendeur impressionnante.

La vidéo des coulisses du Mandalorien

À l’époque, lorsque les cinéastes voulaient créer des mondes entiers numériquement, ils s’appuyaient généralement sur des écrans verts (ou des écrans bleus, selon la production). Cela obligeait les acteurs à travailler contre des décors complètement vierges et à s’appuyer sur leur imagination pour remplir les blancs. Mais StageCraft fait un effort supplémentaire et restitue une toile de fond en temps réel – pendant que les caméras tournent. Non seulement cela, mais les arrière-plans sont conçus pour éclairer les acteurs et être photographiés – tout en se déplaçant avec l’appareil photo. Il est difficile de bien comprendre, mais la vidéo ci-dessus fait un excellent travail pour montrer comment tout cela fonctionne.

ILM a développé StageCraft avec des «finales à huis clos, permettant aux cinéastes un contrôle créatif immédiat et complet du travail typiquement remis et réinterprété en post, améliorant la qualité des prises de vue avec des éléments parfaitement intégrés et réduisant les exigences d’effets visuels en post . ” Cette vidéo correspond à l’actualité selon laquelle ILM met StageCraft à la disposition des cinéastes, des agences et des showrunners du monde entier. Cela signifie que de plus en plus de productions vont commencer à utiliser cela, changeant efficacement le paysage du cinéma.

“Nous avons expérimenté ces technologies sur mes projets passés et avons finalement pu réunir un groupe avec différentes perspectives pour synergiser les avancées du cinéma et du jeu et tester les limites du rendu en temps réel à huis clos”, a déclaré le créateur du Mandalorian. Jon Favreau. «Nous sommes fiers de ce qui a été accompli et pensons que le système que nous avons construit était le moyen le plus efficace de donner vie au Mandalorian.»

Richard Bluff, superviseur des effets visuels pour The Mandalorian, a déclaré: «StageCraft [allows] nous de prendre des photos principales sur des ensembles virtuels photoréalistes qui ne se distinguent pas de leurs homologues physiques tout en incorporant des décors physiques et des accessoires au besoin pour l’interaction. C’est vraiment un changeur de jeu. “

Plus de 50% de la première saison de The Mandalorian a été filmée à l’aide de StageCraft, obligeant les acteurs à jouer dans «un mur et un plafond vidéo semi-circulaire LED immersif de 20 pieds de haut par 270 degrés avec un espace de performance de 75 pieds de diamètre, où la pratique les décors ont été combinés avec des extensions numériques sur les écrans. Les environnements 3D numériques créés par ILM sont lus de manière interactive sur les murs LED, modifiés en temps réel pendant la prise de vue, ce qui a permis un suivi précis des pixels et des images 3D correctes en perspective rendues à haute résolution via des systèmes alimentés par des GPU NVIDIA. Les environnements ont été éclairés et rendus du point de vue de la caméra pour fournir une parallaxe en temps réel, comme si la caméra capturait vraiment l’environnement physique avec une lumière interactive précise sur les acteurs et les ensembles pratiques. »

