La vidéo d’Ezra Miller serait authentique, décrite comme une altercation grave

Internet a été secoué hier lorsqu’une vidéo mettant en vedette apparemment Ezra Miller étouffer un fan est devenu viral. L’événement a eu lieu dans un bar à Reykjavik, en Islande, où l’acteur devrait commencer à filmer Fantastic Beasts 3 une fois l’épidémie de coronavirus passée, et il semblerait que la star ait perdu son sang-froid avec une fan de sexe féminin qui semble avoir tenté de lancer un jeu-combat. Compte tenu du fait que la femme sourit dans la vidéo, beaucoup se sont demandé s’il s’agissait d’une sorte de mise en place ou de plaisanterie.

Eh bien, selon les informations partagées par Variety, la situation est grave. Le commerce a tendu la main au propriétaire de l’établissement en question, M. Prikið Kaffihús, qui a confirmé que ce qui s’est passé entre Miller et le groupe de fans était «une altercation grave». L’acteur – dont l’identité a été doublement confirmée par le propriétaire, juste en cas de doute – a été escorté hors des lieux à la suite de l’incident d’étouffement.

Pour plus de contexte, M. Kaffihús a déclaré à Variety que Miller était un client fréquent de son bar pendant son séjour à Reykjavik et qu’il n’avait auparavant eu aucun problème avec lui. À cette occasion, cependant, ce groupe de fans «impatients» s’est approché de lui et a été décrit comme «assez arrogant». Cela a conduit les choses à «dégénérer» et Miller «à se mettre en colère contre une femme en particulier». La star de la Ligue de justice serait “bouleversée et en colère” lorsqu’il a été renvoyé de l’établissement.

Cliquer pour agrandir

La diffusion de la vidéo décrivant cette «altercation grave» a suscité une tempête de mauvaise presse pour Miller, avec l’opinion des fans qui l’aigri. Beaucoup réclament maintenant qu’il soit remplacé en tant que Barry Allen dans le prochain Flash de Warner Bros., peut-être même avec Grant Gustin de The CW. Il y a même une pétition à ce sujet.

À ce stade, soit Ezra Miller ou le studio doit probablement publier une sorte de déclaration pour éclaircir ce gâchis. Cependant, aucun des deux n’a encore fait de commentaire.