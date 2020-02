La vidéo du tournage de “ The Suicide Squad ” de James Gunn montre John Cena

Une nouvelle vidéo de tournage de The Suicide Squad montre le personnage de John Cena dans le film de James Gunn.

Bien que les détails sur The Gun Suicide Squad de James Gunn soient actuellement secrets, le premier regard sur le personnage de John Cena a été révélé grâce à une vidéo de tournage prise pendant la production au Panama. La vidéo ne précise pas quand la scène avec le personnage de John Cena se déroule dans le film, mais la star a récemment mentionné qu’il avait été “époustouflé” par les scènes d’ouverture de The Suicide Squad.

La vidéo de tournage de The Gun Suicide Squad de James Gunn montre une variété de véhicules militaires et de soldats armés dans les rues de Santa Ama au Panama. Il donne plus tard aux fans leur premier regard sur le personnage de John Cena alors que la star est debout en train de parler à l’équipage dans une chemise blanche, un short bleu et des chaussures blanches. Bien que l’on ne sache toujours pas clairement sur qui il jouera, il est intéressant de voir John Cena en action parmi la forte présence militaire pendant le film. Jetez un œil à la vidéo du personnage de John Cena dans The Suicide Squad de James Gunn ci-dessous.

Êtes-vous ravi de voir John Cena dans The Gun Suicide Squad de James Gunn? Que voulez-vous voir d’autre du film DC? Sonnez dans les commentaires beow!

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021. Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant James Gunn, Nathan Fillion et l’avenir de DC Extended Universe.

