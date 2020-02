La vidéo est incroyable! C’est ainsi que Shakira a célébré ses 43 ans, après le Super Bowl

Le Colombien a profité d’une fête à Miami en compagnie de sa famille et de ses amis.

6 février 2020

Ce dimanche 2 février fut l’une des journées les plus spéciales pour Shakira, car il a non seulement eu le plaisir de chanter à la mi-temps du Super Bowl mais a également fêté ses 43 ans.

Après une présentation classée parmi les meilleures de son histoire et en compagnie de Jennifer Lopez, le Colombien a rencontré sa famille et ses amis proches dans la ville de Miami.

Une vidéo publiée par un fan club montre l’interprète de “Loba” avec la simplicité de toujours: un jean, une chemise et ses cheveux bouclés dorés.

Le clip montre également que Shakira Elle a été honorée d’un très gros gâteau et de beaucoup de musique et de danse, ce qui caractérise le plus sa joie.

Le chanteur est vu en train de profiter de son anniversaire et jette également des baisers sur la caméra. Impossible de ne pas tomber amoureux!

.