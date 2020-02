La vidéo et la photo de John Cena sont filtrées dans The Suicide Squad

L’un des projets les plus attendus des fans du genre super-héros est The Suicide Squad, la suite du mauvais film de 2016. Pourquoi? Parce que Warner a décidé de remplacer David Yesterday par James Gunn, le réalisateur des deux films Guardians of the Galaxy pour la compétition.

James Gunn veut faire un film spectaculaire et attaché à la bande dessinée, au moins dans le ton des vieilles histoires que John Ostrander a écrit, probablement le meilleur scénariste de Suicide Squad.

Il y a quelques mois, la distribution du film a été révélée, qui comprend des acteurs aussi divers que Viola Davis, oscarisé, le mexicain Joaquín Cosío, l’acteur et réalisateur Taika Waititi, l’ancien docteur Who Peter Capaldi, et le célèbre Idris Elba et Margot Robbie. Parmi tous se distinguait John Cena, l’acteur et combattant populaire de la WWE.

Le rôle de John Cena dans le film est inconnu, mais les rumeurs indiquent que ce sera The Peacemaker, l’alter ego de Christopher Smith, un agent du gouvernement américain qui cherche à ramener la paix dans le monde par la guerre. C’est un pacifiste si extrême qu’il tue pour que le monde soit en paix. Alan Moore s’est appuyé sur The Peacemaker pour créer l’un de ses personnages les plus célèbres: The Comedian.

Le film tourne depuis un moment, en fait il n’y a pas longtemps, des photos ont été divulguées, dont une de Cena déguisée en prisonnier. Mais maintenant, pendant le tournage de certaines scènes à Santa Ana, au Panama, une vidéo et quelques photos ont été divulguées dans lesquelles nous voyons Cena au milieu de l’enregistrement du film.

En fait, la vidéo et les photos ne révèlent rien de spécial, nous ne voyons Cena avec des vêtements civils à côté d’un groupe d’acteurs qui jouent une sorte de troupe d’élite (et dont le Panaméen qui a enregistré les vidéos se moque, pour ne pas être d’accord avec la grosse police locale). Le plus drôle est de voir les jambes maigres de Cena, qui contrastent avec son torse musclé.

The Suicide Squad ouvre dans les cinémas le 6 août 2021.

