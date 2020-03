La vidéo “Godzilla” d’Eminem & Juice WRLD est arrivée

“Godzilla”, le tube de Eminem et Juice WRLD, prend une vie loufoque grâce à des visuels ambitieux de Cole Bennett.



Loin des jours d’un déploiement lent, Eminem a récemment laissé tomber la plus grande surprise de toute sa carrière avec Music To Be Murdered By. Un album apparemment sorti du ciel, de nombreux fans ont été immédiatement pris par le D.A. “Godzilla”, produit par Doman, avec le regretté rappeur et freestyler Juice WRLD. Grâce à un crochet infectieux et espiègle de Juice ainsi qu’à une démonstration absolument clinique de prouesses techniques d’Em, “Godzilla” est devenu un favori instantané des fans.

Dave J Hogan / .

Maintenant, avec plus d’un million d’unités équivalentes à un album à son actif, les visuels très attendus de “Godzilla” sont arrivés. Réalisé par le très fiable Cole Bennett, qui est rapidement devenu l’un des vidéastes par excellence d’aujourd’hui, le dernier clip d’Em nous ramène à une époque plus simple. Des nuances de clips extravagants comme “Just Lose It” et “We Made You” apparaissent épaisses alors que Slim Shady se promène en s’amusant à travers une variété de scénarios différents. Un instant, il est un zombie marchant avec une paire de monstruosités. Le lendemain, il joue un double rôle en tant que couple incrédule. Tout bien considéré, c’est la vidéo la plus amusante qu’il ait publiée depuis des années.

Visuels imaginatifs. Beuveries. Œufs de Pâques. Ça prend longtemps. Pas un, mais deux camées surprise. “Godzilla” a tout ce dont vous pourriez avoir besoin avant de terminer avec un hommage émotionnel à Juice WRLD. Découvrez le voyage fou dans son intégralité en ce moment, et prenez un moment pour réfléchir: où “Godzilla” se classe-t-il parmi les meilleures vidéos d’Eminem?

