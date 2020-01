“La vidéo n’était pas prévue pour cette nuit”

‘OT 2020’ est définitivement l’édition des salseos. D’abord une idylle naquit entre Flavio et Samantha, mais la Murcie décida de mettre des terres entre les deux parce que “d’autres personnes” au sein de l’Académie le faisaient “tilin”. Maintenant les fans du programme pointent dans une autre direction: y a-t-il quelque chose entre Brunoy Maialen?

La relation entre Claudia et Bruno s’est forgée dans les castings ‘OT 2020’

L’histoire a été dévoilée lundi 27 janvier dernier, lorsque certains tweeters ont déchiffré un échange de notes ardent entre la Navarre et Madrid qui a fini comme ceci: “Ça va me coûter … celui qui n’essaye pas de te baiser ce soir.” Une révélation qui a suscité encore plus de débats étant donné que la nuit dernière, dans «Le chat», Bruno avait reçu un message de sa petite amie, Claudia. “Puissiez-vous ne jamais oublier les gens que nous recherchons”, a déclaré la jeune femme à qui, comme Bruno l’a lui-même avoué, il s’est rencontré lors des castings. “C’est ma fille. Je ne voulais pas qu’elle sache du tout“, a-t-il expliqué aux questions de Ricky Merino.

Le fait est qu’avec le “shippeo” entre Maialen et Bruno au sommet, la “fille” de Bruno a voulu expliquer à travers une histoire Instagram ce qu’elle ressent. Pour commencer, il a critiqué les personnes jugeant sans le savoir: “Juge sans savoir à quel point ma relation était parlée, dont nous seuls connaissons tous les deux la réalité. “De plus, il a lancé une fléchette directe vers la direction du programme:”L’encerrona m’a été faite, puisque cette vidéo n’était pas prévue pour être diffusée ce soir-là, jugez-vous pourquoi ils ont fait ça. “

“Je vois tout pour moi”

Claudia avait également un message réservé à ceux qui n’arrêtent pas d’envoyer des captures de la célèbre note, ainsi que des images de Bruno et Maialen ensemble, et très proches les unes des autres, au sein de l’Académie: “Aux gens qui m’écrivent pour faire du mal, j’ai des réseaux sociaux et je vois tout pour moi“Et il a ajouté:” Je vous demande seulement de faire preuve d’empathie, car il y a des choses faciles à juger sans tenir compte de l’impact psychologique que cela peut avoir sur chaque personne “.

Lettre ouverte de Claudia, la petite amie de Bruno

