La vidéo note que la reine Elizabeth ne veut pas voir Meghan et Harry, disent-ils

Récemment, une vidéo a émergé qui suggère que la reine Isabel Il ne veut pas voir son petit-fils Harry ni à Meghan Markle, assurent-ils.

Selon ceux qui ont analysé le matériel, le monarque a envoyé un message caché à travers une vidéo dans laquelle ils disent qu'ils ne veulent pas voir le ducs de sussex.

Le matériel, qui a émergé quelques heures avant la veille de Noël à l'occasion de saluer lors de ces soirées.

Dans ce message, le monarque a fait un bilan de l'année dernière à la fois au niveau national jusqu'à un examen des événements de la famille royale.

Pendant la vidéo, le royal il apparaît avec un décor de fond faisant allusion à Noël, en même temps, différents portraits de différents membres de son cercle sont représentés.

La spéciale sera diffusée ensuite 25 décembre Dans l'après-midi, cependant, quelque chose qui a retenu l'attention était une mention à laquelle la reine a fait référence, qui mentionne deux membres de la famille eux-mêmes qui sont éloignés du noyau dur de la royauté: le prince Harry et son épouse Meghan Markle.

Et comme il a été révélé, le ducs ils seront absents pendant la bonne nuit mais cela la précède, à deux reprises que la royauté est restée inconsciente des activités réelles à deux reprises.

Le plus récent a été le déjeuner qui a eu lieu avant Noël de la reine de Palais de Buckingham. Apparemment, le 25 décembre, les ducs seront loin du Royaume-Uni: ils seront au Canada avec la mère de l'actrice.

Donc, les témoins qui ont apprécié le matériel n'ont pas pris pour hasard que lors du message aucune photo du couple royal n'est apparue, à l'opposé de l'année 2018 au cours de laquelle ils sont apparus.

Parmi ceux qui ont comparu figuraient le prince Charles, Camilla Parker, Philippe d'Édimbourg et le père de la reine, le roi George VI, et aucune photo manquante choisie par la reine n'est celle du prince Guillaume et Kate Middleton, comme celles des trois enfants du couple: George, Charlotte et Louis.

"De petits pas faits dans la foi et l'espoir peuvent surmonter les différences de longue date et les divisions profondément ancrées pour apporter l'harmonie et la compréhension", explique Isabel II dans le discours qui sera prononcé le jour de Noël. "La route, bien sûr, n'est pas toujours lisse, et parfois cette année peut avoir été cahoteuse, mais de petits pas peuvent faire une grande différence."

De plus, le monarque Je voudrais également saisir l’occasion pour mentionner d’autres questions telles que les conflits et les controverses redevance Britannique tout au long de cette année, comme la distance entre ses membres et d'autres controverses telles que les accusations contre le prince Andrew.

