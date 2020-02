La vidéo ‘Rap God’ d’Eminem atteint 1 milliard de vues

Eminem frappe un billi.

Le rappeur de Détroit a franchi une nouvelle étape, car sa vidéo pour «Rap God» dépasse officiellement le milliard de vues sur YouTube. La vidéo réalisée par Rich Lee pour le titre Marshall Mathers LP 2 de 2013 est la troisième vidéo d’Em à rejoindre le Billion Views Club de YouTube, après “Not Afraid” (1,3 milliard de vues) et “Love the Way You Lie” avec Rihanna (1,9 milliard de vues).

“Un milliard de Stans ne peut pas se tromper!” a déclaré Eminem dans un communiqué. “Merci à YouTube et à la communauté de s’intéresser à cette vidéo sauvage.”

Eminem continue d’être une force dominante sur YouTube. Il a accumulé 3,9 milliards de vues dans le monde au cours de la dernière année et est le quatrième artiste le plus abonné de la plateforme avec plus de 41 millions d’abonnés sur sa chaîne d’artiste officielle. De plus, sa vidéo «Killshot» a reçu plus de 38 millions de vues au cours de ses 24 premières heures, ce qui lui a valu le plus grand début de hip-hop de l’histoire de YouTube.

Plus tôt ce mois-ci, Eminem a livré une performance surprise de sa chanson oscarisée “Lose Yourself” aux Academy Awards. Il a également récemment remporté son 10e album historique n ° 1 sur le palmarès Billboard 200 avec Music to Be Murdered By.

