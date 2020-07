La vidéo virale qui a aidé à créer Hammer: A Post Ragnarok Tale

Jason Crager écrit pour Bleeding Cool,

D’où vient l’inspiration? On me pose souvent cette question étant un créateur de bande dessinée et un artiste. L’inspiration peut venir de nombreux endroits pour moi. Dans le cas de la bande dessinée Hammer, l’inspiration est venue d’une vidéo virale.

J’ai vu l’une des premières vidéos virales appelée Techno Viking, il y a plusieurs années, assis dans mon studio, le visage collé à mon téléphone et, pour être tout à fait honnête, un peu lapidé (je sais – comment très Alan Moore de moi. Et non, je n’essayais pas de devenir sorcier. Alan pourrait faire valoir que lorsque j’aurai terminé le projet, je serais certainement devenu un sorcier. La marijuana médicinale était disponible à ce moment-là, et j’avais une carte). Pour une raison quelconque, ces quatre minutes de vidéo sont restées gravées dans ma mémoire. L’idée de ma bande dessinée n’était pas exactement apparue à ce moment-là; ce serait plusieurs années plus tard. Tout a fusionné pendant que je conduisais dans une rue dans ma voiture.

Comme c’est souvent le cas, mon cerveau avait dérivé dans des pensées aléatoires pendant que je conduisais. Le Techno Viking m’a traversé l’esprit dans un flou d’images, à quel point je me suis dit: « Pourquoi personne n’a jamais fait une bande dessinée post-apocalyptique Ragnarok où les dieux nordiques viennent sur Terre? » Mad Max a tant de références évidentes à la mythologie nordique, mais ne l’a jamais amenée à sa conclusion évidente. Je me suis dit Pour ce faire, les dieux doivent arriver sur Terre, ils doivent chercher quelque chose / quelqu’un et ce doit être après Ragnarok. J’ai su en un instant que c’était potentiellement une très bonne idée pour une histoire. Pendant le reste du trajet, les images passionnantes ont continué à couler et à remplir mon esprit.

Quand je suis rentré à la maison, je me suis assis et j’ai commencé à regarder certains de mes anciens travaux. J’ai remarqué qu’une grande partie de mon travail avait des thèmes communs: des paysages post-apocalyptiques et des personnages de friches sans histoires attachées, jusqu’à présent. J’ai pu prendre toutes ces images et créer le monde de Hammer. Ça pourrait marcher! J’étais plus qu’excité.

Une fois que j’ai étoffé plus de détails, j’ai commencé à le montrer à quelques collègues professionnels de la bande dessinée. J’ai reçu de bons commentaires et des encouragements, en particulier de Joe Benitez et Dan Wickline. Ces commentaires m’ont aidé à approfondir la conception globale du livre et la structure de l’histoire.

Au cours des prochains mois, je dessinerais, sculpterais et concevrais des personnages qui habiteraient ce monde post-Ragnarok. Pendant que je travaillais, les choses ont commencé à se rejoindre. J’ai pensé aux dieux qui survivent à Ragnarok, ce qui m’a aidé à compléter les protagonistes et les antagonistes de l’histoire. Cela, à son tour, a déclenché dans mon esprit ce sur quoi ils se battaient. Artefacts. Les artefacts légendaires d’Asgard.

À ce stade, je savais que je voulais faire un livre épique, alors j’ai commencé à demander à mes amis s’ils voulaient contribuer. J’ai demandé à Dan Wickline s’il écrirait les dix numéros. Il a décliné carrément avec un soupir, en disant: « Jason, je te connais depuis 30 ans. Tu es un artiste et un conteur incroyable … il est temps de mettre ton pantalon de grand garçon et de montrer à l’industrie ce que tu as! » Il ne m’avait jamais vraiment parlé de cette façon depuis tout le temps que je le connaissais. J’admire Dan. Sa foi en mes capacités était exactement ce que j’avais besoin d’entendre. C’était à moi maintenant. Artiste, créateur et maintenant écrivain, je me suis mis à réaliser ma vision.

Alors que je me rapprochais de la fin des crayons pour le livre, j’ai commencé à montrer de plus en plus de Hammer lors des conventions, aux professionnels de la bande dessinée et aux fans, cela commençait à gagner en popularité auprès de mes amis et collègues lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé. Comme pour beaucoup d’entre nous, la pandémie a stoppé mon travail habituel de bande dessinée. Au lieu de me tenir autour de moi, j’ai commencé à encrer Hammer à un point de fièvre. Cette période sans précédent a renforcé ce que je veux et dois faire.

Le seul moyen possible de faire sortir Hammer était le crowdfunding. J’ai mis mon plan à exécution en faisant appel à quelques-uns de mes amis. Jason Gonzalez de Castle and Key Productions et le créateur de La Mano del Destino, une bande dessinée luchador, a été invité à offrir son point de vue sur mon protagoniste, Star, dans une mini-histoire que j’appelle Les aventures cosmiques de Star of Asgard et de son Mighty Marteau fait dans un style Kirby-esque classique. J’ai demandé à mes amis Joe Benitez et John Livesay s’ils pouvaient fournir une couverture pour le premier numéro. Pendant ce temps, j’ai demandé à quelques autres de mes amis de m’aider: l’artiste et encreur Marco Galli et la lettre épique / designer Robin Spehar pour écrire mon livre. Marco a créé une police runique God pour la narration du livre, et les polices de lettrage primées de Robin complètent le reste. Pour ajouter plus d’art au numéro, j’ai reçu des pin-ups de Dan Fraga, Alex Tuis, Erwin Papa, Jason Lenox et Michael Acker pour compléter le premier numéro.

Depuis le 1er juillet, mon rêve d’amener les dieux nordiques à Midgard est devenu réalité sous la forme d’une campagne Indiegogo. Hammer: A Post-Ragnarok Tale est une bande dessinée de 48 pages en noir et blanc couvrant dix numéros épiques. L’art est fait dans la veine des bandes dessinées en noir et blanc des années 70 et 80 avec lesquelles j’ai grandi: Savage Sword of Conan, Teenage Mutant Ninja Turtles, Grips, 2000 A.D., Glenn Fabry’s Bricktop et The Crow. Je pourrais continuer encore et encore. C’est un travail d’amour.

