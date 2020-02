La vie de Sylvester Stallone a été plus tragique que vous ne le pensez

Sylvester Stallone est un acteur qui est surtout connu pour son rôle de Rocky Balboa dans la série de films Rocky ainsi que John Rambo dans la série de films Rambo. Les films ont connu un énorme succès au box-office et ont fait de Stallone une légende hollywoodienne.

Cependant, alors que de nombreuses personnes peuvent envier le succès de Stallone, la vérité est que la vie de Stallone est loin d’être un gâteau. En fait, il a été en proie à diverses tragédies depuis sa naissance. Lisez la suite pour en savoir plus sur Stallone et ce que l’acteur de 73 ans a vécu.

Sylvester Stallone a eu une mauvaise éducation

Sylvester Stallone | Daniel Zuchnik / WireImage

Stallone est né à New York en 1946. Lorsque sa mère a accouché, une complication est survenue qui a forcé le médecin présent à utiliser une pince. Cependant, la pince a provoqué un accident qui a fini par endommager un nerf sur le visage de Stallone. Cela a amené son visage à acquérir le look tombant pour lequel il est connu.

Pendant que Stallone grandissait, ses parents ne s’entendaient pas très bien. Ils ont fini par divorcer et Stallone a dû vivre en famille d’accueil pendant un certain temps.

En raison de ses difficultés émotionnelles, Stallone n’était pas un bon élève à l’école. Il ne pouvait pas suivre le rythme scolaire et a même été expulsé de plusieurs écoles pour des problèmes de comportement.

Sylvester Stallone n’a pas obtenu les droits d’auteur de la marque «Rocky»

Malgré son éducation, Stallone a finalement réussi à réussir à Hollywood quand il est devenu le visage de la série extrêmement populaire Rocky. Il a créé le personnage de Rocky Balboa, mais Stallone n’avait en fait pas beaucoup de contrôle créatif sur la marque.

«Je n’ai aucune propriété de« Rocky »», a-t-il déclaré à Variety. “Chaque mot, chaque syllabe, chaque erreur grammaticale était de ma faute.”

Bien sûr, Stallone a reconnu qu’il avait en effet fait beaucoup d’argent avec la franchise. Cependant, cela le dérangeait toujours de ne jamais avoir poussé pour tirer le meilleur parti de quelque chose qu’il avait réellement créé.

Sylvester Stallone a eu deux mariages ratés

Bien que la carrière de Stallone soit extrêmement impressionnante, sa vie amoureuse n’a pas été la plus idéale.

En 1974, il épouse l’actrice Sasha Czack, qui l’aide à écrire le scénario du premier film Rocky. Le couple a eu deux fils ensemble, mais ils ont divorcé en 1985.

Cette même année, Stallone a épousé le mannequin Brigitte Nielsen, qui avait 17 ans sa cadette. Ils ont fini par divorcer deux ans plus tard.

De nombreux rapports ont initialement affirmé que Nielsen était un chercheur d’or qui voulait l’argent de Stallone. Cependant, Nielsen a affirmé une fois dans une interview que Stallone était celui qui s’était accroché à elle.

“Ils n’ont pas compris qu’il m’a supplié de me marier”, a-t-elle expliqué. “Il m’a supplié!”

En tout cas, Stallone s’est mariée pour la troisième fois en 1997 avec le mannequin Jennifer Flavin. Ils ont trois filles ensemble.

Avant que Stallone et Flavin ne se marient, il aurait eu une liaison avec Janice Dickinson alors que lui et Flavin étaient ensemble.

Dickinson a fini par donner naissance à une fille en 1994. On pensait que le père de la fille était Stallone, on lui a donc donné son nom de famille. Cependant, il a été révélé plus tard que Stallone n’était pas vraiment le père, ce qui a conduit à sa séparation avec Dickinson.

Sylvester Stallone a traversé des moments difficiles avec ses enfants

Bien que Stallone puisse assurer à ses enfants une éducation confortable, il y a encore beaucoup de problèmes qui affligent sa vie de famille.

Un de ses fils avec Czack, Seargeoh, a été diagnostiqué autiste à un âge précoce. Pendant ce temps, son autre fils, Sage, est décédé en 2012 à l’âge de 36 ans.

L’une de ses filles avec Flavin, Sophia, a des problèmes cardiaques depuis qu’elle est jeune. Elle a subi une chirurgie cardiaque en 2012.

Sylvester Stallone a été accusé de viol

Le caractère de Stallone a même été remis en question il y a quelques années lorsqu’il a été accusé d’avoir violé une jeune fille de 16 ans dans les années 80. La victime présumée a également affirmé que Stallone avait menacé de «lui battre la tête» si elle en parlait à quelqu’un. L’équipe de Stallone a nié cette accusation, la qualifiant de «catégoriquement fausse».