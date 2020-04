La vie du prince Harry est “ difficile ”, dit un ami, mais voici pourquoi ce n’est vraiment pas

Le prince Harry et sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, ont officiellement démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale. En janvier, le couple a fait cette annonce et a commencé le processus de construction d’une vie en tant que simples citoyens.

Bien que cela semble être une décision qu’ils ont tous deux prise pour eux-mêmes pour leur famille, un ami du prince Harry a récemment déclaré que la vie était assez difficile pour lui. Il est facile de comprendre pourquoi étant donné la différence entre les choses maintenant et la vie qu’il a connue en grandissant. Cependant, au bout du compte, les aspects positifs de cette nouvelle vie l’emportent en fait sur les aspects négatifs.

Le prince Harry a déménagé en Amérique du Nord plus tôt cette année

Prince Harry | Joe Giddens – Piscine WPA / .

Lorsque le prince Harry et Meghan ont révélé qu’ils voulaient prendre du recul par rapport à la famille royale, le couple a également partagé qu’ils aimeraient passer plus de temps en Amérique du Nord, d’où Meghan est originaire.

“Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant à honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos mécénats”, indique leur communiqué. «Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative.»

Fidèles à leurs paroles, les Sussex ont rapidement commencé à s’installer en Amérique du Nord. De décembre à fin mars, le prince Harry, Meghan et leur jeune fils ont résidé au Canada, retournant au Royaume-Uni à quelques reprises pour des raisons professionnelles et familiales. Récemment, ils ont décidé de déménager à Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus et vivraient maintenant dans une maison isolée à Hollywood.

Jane Goodall dit que la vie du prince Harry est désormais «difficile»

L’anthropologue Jane Goodall est une amie du prince Harry, et elle a révélé au Radio Times que les choses étaient un peu difficiles pour le duc de Sussex en ce moment.

Lorsqu’on lui a demandé si Goodall avait été en contact avec le prince Harry, elle a partagé: «Je ne sais pas comment sa carrière va se tracer, mais oui, j’ai été en contact, bien que je pense qu’il trouve la vie un peu difficile juste maintenant.”

Plus tôt ce mois-ci, une source aurait déclaré à Us Weekly que le prince Harry était “submergé de sentiments de culpabilité” pour s’être éloigné du prince Charles et du reste de sa famille pendant que le prince Charles s’occupait de son diagnostic de COVID-19.

De plus, le Prince Harry pourrait être confronté à d’autres défis, notamment essayer de comprendre la vie dans un nouveau pays, apprendre à être financièrement indépendant et mettre en place une nouvelle carrière.

Pourquoi la vie du prince Harry n’est pas si «difficile»

Voir ce post sur Instagram Aujourd’hui, nous sommes ravis de pouvoir annoncer les détails de la prochaine tournée du duc et de la duchesse de Sussex en Afrique! • Dans seulement deux semaines, Leurs Altesses Royales entreprendront cette tournée officielle axée sur la communauté, le leadership populaire, les droits des femmes et des filles, la santé mentale, le VIH / sida et l’environnement. Ce programme est en préparation depuis plusieurs mois et le duc et la duchesse sont impatients de concentrer leurs énergies sur l’excellent travail accompli en Afrique australe. De la rencontre avec l’archevêque Desmond Tutu à la participation à «Waves for Change» sur la plage de Monwabisi, le programme en Afrique du Sud sera éducatif et inspirant. Le duc est particulièrement fier de poursuivre l’héritage laissé par sa mère avec son travail en Angola alors qu’il rejoint à nouveau Halo Trust dans le but de débarrasser le monde des mines terrestres. HRH se rendra également au Malawi où il vérifiera le partenariat de l’armée britannique avec African Parks et travaillera sur le terrain pour soutenir les communautés locales. Le duc est particulièrement fier de pouvoir mettre en œuvre une nouvelle initiative passionnante, un partenariat tripartite avec le Queen’s Commonwealth Canopy qu’il a conçu et consulté avec les gouvernements de Namibie, du Botswana et d’Angola pour protéger les corridors forestiers et fauniques autour du delta de l’Okavango. La duchesse travaillera avec des organisations locales pour promouvoir la santé et l’éducation des femmes et des filles, l’esprit d’entreprise et le leadership. Avec une culture et une histoire aussi texturées, Leurs Altesses Royales sont reconnaissantes de l’opportunité de se connecter avec ceux sur le terrain en Afrique australe et d’être inspirées par le travail en cours et d’apprendre comment elles peuvent être mieux soutenues. En tant que président et vice-président du Queens Commonwealth Trust et du rôle du duc en tant qu’ambassadeur des jeunes du Commonwealth, le duc et la duchesse ont hâte de rencontrer de jeunes dirigeants mobilisant le changement et ajoutant à la beauté de ces pays du Commonwealth • «Nous avons hâte de vous voir bientôt ! ” • Photo © images Images PA / Tim Graham – . / @Sentebale / @ AfricanParksNetwork / @YouthAlert Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 6 septembre 2019 à 5 h 57 HAP

S’adapter à une nouvelle situation peut être difficile pour n’importe qui, cependant, dans le grand schéma des choses, une vie plus privée en Amérique du Nord lui offrira, ainsi qu’à sa famille, de nombreux avantages.

D’une part, ils sont désormais en mesure d’échapper aux tabloïds britanniques qui ont rendu la vie du Sussex extrêmement difficile. Meghan a été constamment attaquée par la presse britannique depuis le premier jour, et la situation est arrivée au point où les Sussex ont décidé qu’ils devaient poursuivre quelques médias pour avoir publié de fausses informations et envahi leur vie privée.

Bien sûr, le prince Harry et Meghan continueront de recevoir beaucoup de couverture médiatique même s’ils vivent aux États-Unis, mais leur absence de statut royal leur permettra d’échapper à l’examen minutieux qui accompagne le fait d’être dans la famille royale.

Être financièrement indépendant présente également de nombreux avantages. Les Sussex seront autorisés à faire carrière, par rapport à d’autres membres de la famille royale qui, généralement, ne font que des œuvres de charité et représentent leur pays à l’étranger. Cela signifie que le prince Harry et Meghan ont plus de liberté pour décider quel type de travail ils veulent occuper.

De plus, avec les bonnes décisions commerciales, ils ont le potentiel de gagner beaucoup plus d’argent qu’ils ne pourraient jamais en faire en tant que membres de la famille royale. En fait, certaines estimations suggèrent que le duc et la duchesse peuvent organiser un empire d’une valeur d’un milliard de dollars.

