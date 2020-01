La vie secrète des animaux de compagnie incarne des personnages de surprise pour Universal Studios Ride

Secret Life of Pets incarne des personnages de reprise pour la balade à Universal Studios

Le talent de la voix derrière les adorables étoiles à fourrure des succès à succès mondiaux d’Illumination La vie secrète des animaux de compagnie et La vie secrète des animaux domestiques 2 reprendra leurs rôles dans la nouvelle animation animée d’Universal Studios Hollywood, La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse!, ouverture au printemps 2020.

C’est la première fois que la distribution d’ensemble interprète les voix de leurs personnages emblématiques pour une attraction de parc à thème. Le talent du film et leurs alter ego incluent Patton Oswalt comme Max, Kevin Hart comme Snowball, Eric Stonestreet comme Duke, Jenny Slate comme Gidget, Tiffany Haddish comme Daisy, Lake Bell comme Chloe, Dana Carvey comme Pops, Steve Coogan comme Ozone, Chris Renaud comme Norman, Hannibal Buress comme Buddy, Bobby Moynihan comme Mel, Jessica DiCicco comme Princess et Tara Strong comme Pickles.

Le jour de l’adoption est le rite de passage ultime pour chaque animal domestique et l’inspiration pour cette toute nouvelle expérience immersive alors que les invités assument les rôles de chiots errants dans la quête ultime de trouver leur maison pour toujours.

Le trajet mélangera des personnages vivants, dimensionnels et animés avec des médias hyper-réalistes et une cartographie de projection pour immerger pleinement les invités dans un paysage animé de New York. Assis dans des véhicules de promenade qui ressemblent à des boîtes en carton – rappelant où Katie trouve d’abord son bien-aimé Max comme chiot – les invités voyageront le long d’une piste vers l’événement d’adoption d’animaux de compagnie et la fin heureuse ultime: des maisons pour toujours.

La balade à la pointe de la technologie utilisera une série de premières technologiques qui combinent une reconnaissance faciale sophistiquée avec un suivi des gestes amélioré, ce qui aide à identifier chaque invité comme un chiot errant unique pendant toute la durée de la balade. Chaque fois que les clients font l’expérience La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! ils se verront probablement caractérisés comme un chiot errant différent, créant une nouvelle expérience unique à chaque sortie.

La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! sera situé sur Pets Place, précédemment appelé Baker Street, et à côté de la populaire Despicable Me Minion Mayhem et Super Silly Fun Land attractions. Avec l’installation de toutes nouvelles façades de devanture, Pets Place capturera le charme d’une rue animée de New York, y compris une station de métro emblématique de New York.

Avec tant de choses à voir et à faire à Universal Studios Hollywood, un laissez-passer annuel invite les clients à vivre encore et encore le frisson et l'aventure du parc à thème.

En préparation de l’ouverture de la randonnée, Universal Studios Hollywood est à la recherche d’acteurs et de marionnettistes énergiques pour se faire passer pour la voix de Snowball. Pour en savoir plus et réserver une audition sur rendez-vous uniquement, rendez-vous sur www.USHAuditions.com.