La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! Ouverture du Ride en mars aux Universal Studios

La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! le trajet débutera à Universal Studios Hollywood le 27 mars, apportant 64 personnages animés étonnants à ce tout nouveau parcours technophile basé sur le blockbuster d’Illumination La vie secrète des animaux de compagnie des films qui répondent à la question “Que font vraiment vos animaux de compagnie quand vous n’êtes pas à la maison?”

CONNEXES: Le chapiteau Runaway Railway de Mickey et Minnie exposé un mois plus tôt!

La nouvelle balade divertissante présente un talent vocal original de La vie secrète des animaux de compagnie des films qui libéreront leur instinct animal pour reprendre leur rôle dans cette attraction passionnante de parc à thème. Le talent et leurs alter ego incluent Patton Oswalt comme Max, Kevin Hart comme Snowball, Eric Stonestreet comme Duke, Jenny Slate comme Gidget, Tiffany Haddish comme Daisy, Lake Bell comme Chloe, Dana Carvey comme Pops, Chris Renaud comme Norman, Hannibal Buress comme Buddy, Bobby Moynihan comme Mel et Jessica DiCicco comme Princess.

La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! est une expérience sincère qui transforme les invités en chiots errants alors qu’ils voyagent pour devenir aimés et adoptés. Après tout, le jour de l’adoption est le rite de passage ultime pour chaque animal domestique et, en tant que tel, le thème parfait de cette nouvelle chevauchée captivante alors que ces chiots bien-aimés trouvent leur maison pour toujours.

Combinant 64 personnages animés technologiquement avancés, La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! invite les invités à rencontrer certains de leurs personnages préférés des films, qui se sont transformés en êtres dimensionnels. Des yeux clignotants aux mouvements des yeux et des sourcils, des inclinaisons de la tête aux hochements de tête, des bouches en mouvement aux sourires, des boucles d’oreille aux boucles des lèvres, des torsions du torse à la marche physique, la profondeur de la mobilité et de la fonction programmée dans chacun de ces personnages adorables crée une expérience pas comme les autres.

Avec l’ajout de médias hyper-réalistes et d’une cartographie de projection, cette nouvelle balade impressionnante est conçue pour plonger pleinement les clients dans un paysage dynamique de New York. Assis dans des véhicules de promenade qui ressemblent à des boîtes en carton – rappelant où Katie trouve d’abord son bien-aimé Max comme chiot – les invités voyageront le long d’une piste vers l’événement d’adoption d’animaux de compagnie et la fin heureuse ultime: des maisons pour toujours.

Le trajet comprendra une technologie de suivi des gestes optimisée et optique, qui permet d’identifier chaque invité comme un chiot errant unique pendant toute la durée du trajet. Avec une option à transformer en l’un des 15 chiots errants, les invités pourront vivre une expérience unique à chaque fois qu’ils monteront.

La technologie Virtual Line est une autre composante de l’expérience, conçue pour aider les clients à maximiser leur temps libre dans le parc à thème. Les clients peuvent accéder à Virtual Line via l’application officielle Universal Studios Hollywood, disponible gratuitement dans l’App Store et sur Google Play ou visiter le kiosque Virtual Line situé dans la station de métro de New York, située à côté du trajet. Les deux offrent aux clients des options pour vivre la balade en fonction des prochaines heures disponibles et seront disponibles pour les clients dans le parc à thème selon les besoins.

CONNEXES: La vie secrète des animaux de compagnie interprète des personnages de surprise pour Universal Studios Ride

Virtual Line complète la file d’attente non traditionnelle du trajet qui invite les clients à explorer la région à leur guise et à parcourir librement les couloirs du trajet – rappelant l’immeuble de Katie à New York – explorez l’appartement de teckel Buddy, le salon Molly du propriétaire de Snowball ainsi que l’appartement de Max et Duke jusqu’à ce qu’ils atteignent la station d’embarquement du trajet.

La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! sera situé sur Pets Place, précédemment appelé Baker Street, et à côté de la populaire Despicable Me Minion Mayhem et Super Silly Fun Land attractions. Avec l’installation de façades de devanture, Pets Place capturera le charme d’une rue animée de New York, y compris une station de métro emblématique de New York, qui sert d’emplacement dans le parc pour la ligne virtuelle.