La vie selon Harley Quinn / Film

Cette semaine voit la sortie de Oiseaux de proie, une spin-off de Suicide Squad qui ramène Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Mais cette fois, elle ne veut pas désespérément se remettre dans les bras du Joker. Au lieu. elle vient de rompre avec le fou, et elle a derrière elle certains des criminels les plus meurtriers de Gotham, dont nul autre que Roman Sionis, alias Black Mask (Ewan McGregor). Maintenant, elle doit faire équipe avec Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Renee Montoya (Rosie Perez) et Chasseresse (Mary Elizabeth Winstead) afin de survivre.

Et nous avons un nouveau lot de clips Birds of Prey et une featurette pour vous retenir jusqu’à ce que le film arrive ce week-end.

Featurette Oiseaux de proie

La featurette Birds of Prey fournit un petit aperçu de l’endroit où nous trouvons Harley Quinn et exactement ce contre quoi elle se bat. Margot Robbie parle de la façon dont c’est amusant de montrer la vie du point de vue d’une personne aussi folle et imprévisible que Harley Quinn et le casting de soutien qui l’entoure semble aimer se jeter dans la merde avec elle.

Ce qui est génial avec ce film, c’est que vous avez un groupe de femmes qui ne s’aiment pas nécessairement ou qui veulent travailler ensemble, mais elles le font quand même pour survivre. Cela crée une dynamique intéressante où ils sont obligés de s’entraider et de se tolérer, peut-être en grandissant lentement pour vraiment s’apprécier mutuellement dans le processus.

Oiseaux de proie Clips

Ensuite, nous avons trois clips Birds of Prey. Le premier met en scène Harley Quinn capturé par Black Mask et son bras droit Victor Zsasz (Chris Messina), et elle essaie de convaincre ses ravisseurs que la tuer peut ne pas être dans leur meilleur intérêt. Un autre a Harley Quinn et le reste du gang acceptant de travailler ensemble lorsque Black Mask les trouve cachés dans un parc à thème abandonné. Le dernier montre l’action du film dans ce même parc à thème, et si vous avez toujours voulu voir Harley Quinn se battre avec son maillet tout en portant des patins à roulettes, c’est celui qu’il vous faut.

Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman.

Birds of Prey arrive dans les salles cette semaine le 7 février 2019.

