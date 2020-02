La Villa Diodati est-elle un vrai lieu? L’endroit de l’épisode 8 étonne les fans! – HITC

C’était l’épisode parfait pour annoncer le retour d’un ennemi reconnaissable.

Doctor Who a emmené le public à la Villa Diodati avec son dernier épisode.

Au plus profond de la saison 12, nous pouvons seulement dire que c’est encore mieux!

Les franchises de science-fiction ont tendance à signifier beaucoup pour les gens. Sur grand écran, vous avez des goûts de Star Wars et Star Trek qui attirent admiration et examen dans la même mesure, mais sur le petit écran, vous avez Doctor Who recevant le même traitement.

Il est tenu à un niveau incroyablement élevé, donc il y a toujours un sentiment de grande tension quand une nouvelle saison fait surface. Sera-t-il le dernier? Maintiendra-t-il l’esprit de ses prédécesseurs?

Avec la saison 12, il est clair qu’il n’y avait absolument rien à craindre. Jodie Whitaker a fait un travail phénoménal en tant que protagoniste de confiance, faisant suite à David Tennant avec facilité. C’était aussi merveilleux de voir autant de vedettes invitées talentueuses se joindre au mélange, toujours ravies d’explorer cet univers de personnages imaginatifs.

Cependant, parfois un lieu peut être un personnage en soi, comme l’épisode 8 – The Haunting of Villa Diodati – illustre avec brio…

Doctor Who: La hantise de la Villa Diodati

Eh bien, cela a peut-être été le meilleur épisode de la saison.

Dans cette aventure passionnante, nous avons suivi le gang pendant qu’ils passaient la nuit en tant que Villa Diodati une nuit en 1816. Si vous pouviez marquer votre propre Tardis et revenir à cette époque, qui rencontriez-vous?

Il y a des esprits visionnaires qui jaillissent du nôtre, et il est sûr de dire que Mary Shelley est définitivement l’un d’entre eux. The Doctor and co aurait dû planifier une soirée d’émerveillement en se frottant les coudes avec l’auteur de Frankenstein, John Polidori et Percy Bysshe Shelley.

Cependant, comme vous le savez très bien, la nuit ne s’est pas exactement déroulée sans accroc…

Ce fut un épisode formidable, et pour la première fois depuis des lustres, nous avons assisté au retour de l’emblématique Cybermen, que nous n’avons pas vu depuis la saison 10 dans l’épisode “The Doctor Falls”. Heureusement, leur retour a été parfait grâce à tout, des performances à l’emplacement. Mais, la Villa Diodati est-elle fictive, ou y a-t-il plus?

La Villa Diodati dans Doctor Who est-elle réelle?

Oui, la Villa Diodati est un vrai lieu.

Les écrivains de Doctor Who ont décidé de réviser l’histoire avec le vertige de Quentin Tarantino, et les résultats étaient pour le moins superbes.

Le manoir est situé dans un village appelé Cologny près du lac Léman en Suisse, et oui, en 1816, il a été loué par Lord Byron, avec John Polidori, Mary Shelley et Percy Bysshe Shelley s’y sont également retrouvés.

Les amateurs littéraires savent bien que le groupe éclectique y a passé des jours à cause du mauvais temps, et c’est à cet endroit même que Mary Shelley a concocté l’histoire de Frankenstein, et de même, John Polidori a concocté l’histoire de The Vampyre.

Fait intéressant, le New York Times a souligné en 2011 qu’il abrite des appartements qui peuvent être loués. Donc, si vous cherchez un endroit pour vous inspirer à écrire, cela vaut vraiment le détour.

Une vue générale de la Villa Diodati, résidence d’été de Lord Byron le 25 avril 2009 à Genève, Suisse. Mary Shelley a écrit le premier projet de Frankenstein dans cette villa.

Les fans font l’éloge de la saison 12, épisode 8

Un certain nombre d’admirateurs ont afflué sur Twitter pour donner leur avis sur l’épisode.

Il est agréable de voir que beaucoup le considèrent comme l’un des meilleurs épisodes de la mémoire récente, car nous serions tout à fait disposés à être d’accord. Découvrez une sélection de tweets:

