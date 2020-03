La ville construit sa première saison à Telecinco avec un quartier de 16,3% en moyenne

Le 15 janvier 2020, la première saison de «The people» était enfin ouverte. La nouvelle série des frères Caballero est devenue une partie du catalogue Amazon avant d’atteindre Mediaset, mais cette n’a pas affecté Telecinco pour collecter de bonnes données et rassembler des millions de téléspectateurs semaine après semaine Le 4 mars a pris fin après 8 chapitres, mais les fans peuvent rester tranquilles car il y en a déjà un deuxième et la possibilité d’en préparer un troisième est à l’étude.

La série mettant en vedette Santi Millán, Ingrid Rubio, María Hervás, Ruth Díaz et Carlos Areces, entre autres, a réussi à maintenir un partage de données assez similaire tous les mercredis. Tout au long de ses huit chapitres, «Le peuple» s’est avéré avoir un public fidèle, récolter en moyenne une large part d’écran de 16,3% et rassemble un total de 2 199 000 spectateurs devant le canapé.



La série commence avec sa saison maximale

Avec le risque d’avoir déjà fait sa première sur Amazon, sa première sur Telecinco a été un succès d’audience. L’année a commencé et avec elle l’une des séries les plus attendues de la saison 2019/2020. De cette façon, votre Le chapitre 1 a réussi à signer une grande part de 19,4% de l’écran et à rassembler 2 654 000 téléspectateurs, marquant ainsi son maximum historique.

Au lieu de cela, le 19 février avec la publication du chapitre 6, cette série a connu un léger ralentissement dont elle pourrait être récupérée. Même comme ça, C’est quand il a marqué son plus bas score de la saison 14,5% de part. De plus, avec cet épisode, il s’agit de la seule occasion où «Le peuple» est descendu des deux millions de téléspectateurs de Telecinco, restant près de 1 935 000.

Auditions de la 1ère saison de «El pueblo» à Telecinco

Épisode No.

Date

Spectateurs

Partagez

1

15/01/2020

2 654 000

19,4%

2

22/01/2020

2 195 000

15,7%

3

29/01/2020

2 231 000

16,7%

4

02/05/2020

2 076 000

15,4%

5

02/12/2020

2,202,000

16,2%

6

19/02/2020

1.935.000

14,5%

7

26/02/2020

2.136.000

16%

8

03/04/2020

2.164.000

16,8%

Demi

Janvier mars

2.199.000

16,3%

‘Qui veut être millionnaire?’ ça ne facilite pas les choses

Le jour où «El pueblo» est arrivé à Telecinco, il a été constaté qu’il était en compétition avec le cinéma Antena 3, «Néboa» dans La 1, «Planeta Calleja» à Cuatro et «Authentic» à laSexta. De cette façon, il mènerait la nuit avec son maximum de saison, mais à partir du deuxième épisode, tout vacillerait à partir d’Antena 3 “Qui veut être millionnaire?” occupant la première position. La relation de ce concours avec la série Telecinco a été particulière (et assez étroite) Au cours des sept épisodes dans lesquels ils ont participé, depuis presque la plupart des jours, la fiction des Chevaliers a gagné en spectateurs tandis que le concours de Juanra Bonet a triomphé en partage.

Il n’y a qu’une seule occasion où un espace dépasse à la fois la série Telecinco et le programme Antena 3. C’est le 12 février Quatre ont diffusé le match entre l’Athletic Bilbao et Grenade devant 2 613 000 spectateurs. Cependant, le 4 mars, il y aurait un autre match de la Copa del Rey, mais il n’a pas réussi à arracher la première place. De son côté, à partir du septième chapitre de «Le peuple», il cesserait d’avoir devant le sixième «Authentic» pour concurrencer le cinéma.

