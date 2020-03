La ville de New York infligera une amende aux personnes ignorant la distance sociale jusqu’à 500 $

Les New-Yorkais qui ne respectent pas les lignes directrices en matière de distanciation sociale pourraient encourir des amendes pouvant aller jusqu’à 500 $.



Alors que New York devient l’épicentre de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis, le maire Bill de Blasio a annoncé que les New-Yorkais qui ignorent les directives de distanciation sociale pourraient encourir des amendes de 250 $ à 500 $.

“Vous avez été averti et averti et averti à nouveau … Quand nous disons que vous pouvez faire de l’exercice, nous ne disons pas que vous pouvez vous attarder”, a déclaré de Blasio lors d’une conférence de presse, dimanche. “Nous ne disons pas que vous pouvez en faire une journée. Nous disons sortir, faire un minimum d’exercice et rentrer à l’intérieur. Nous appliquerons cela, mais en comprenant les défis auxquels les gens sont confrontés, comment nouveau c’est. “

Les agents du Département de police de New York avertiront désormais les gens de se disperser et s’ils ignorent les appels des agents, ils s’exposeront à des sanctions.

Il a poursuivi: “Nous n’allons pas être draconiens. Nous allons donner aux gens une chance de s’y habituer, mais je vous le garantis: nous appliquerons cette nouvelle réalité.”

New York compte actuellement plus de 32 000 cas confirmés de COVID-19 et 678 décès liés au coronavirus. Il y a aussi une pénurie de masques, comme de Blasio a déclaré à . que la ville serait en rupture de stock après une semaine.

