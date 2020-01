La ville natale d’Hannah Ferrier est menacée par des incendies en Australie

Hannah Ferrier de Under Deck Mediterranean a partagé que sa ville natale de la Nouvelle-Galles du Sud est en péril car l’état d’urgence a été déclaré pour la région.

Capitaine Sandy Yawn, Hannah Ferrier, Aesha Scott | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Des incendies de broussailles massifs ont forcé des millions de résidents à quitter leur domicile en Australie, beaucoup se précipitant vers l’océan comme seul moyen de s’échapper. Des incendies menacent les habitants depuis septembre, selon la BBC. Les incendies ont détruit plus de 1 300 maisons et sont responsables d’au moins 20 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues depuis le début des incendies en septembre.

Le commissaire adjoint du NSW Rural Fire Service, Rob Rogers, a déclaré au Sydney Morning Herald que plus de maisons pourraient être perdues au cours du week-end. “Nous sommes malheureusement très susceptibles de perdre des maisons, mais nous serons très heureux et qualifierons cela de succès s’il n’y a pas de vies perdues”, rapporte la BBC. Ferrier espère aider en donnant de l’argent aux efforts de sauvetage en vendant aux enchères une paire de ses lunettes de soleil emblématiques.

Faire ce qu’elle peut pour aider

Ferrier a posté sur Instagram qu’elle était désespérée d’aider d’une manière ou d’une autre. “Salut les gars. J’espère que 2020 vous traite bien », a déclaré Ferrier. “Comme vous le savez peut-être, l’Australie est actuellement dans une situation critique et ma ville natale, la Nouvelle-Galles du Sud, a été déclarée en état d’urgence.”

Elle a également partagé des informations dévastatrices qui frappent la maison. “Nous avons déjà perdu 8 personnes, un demi-milliard d’animaux, 200 maisons et 5,9 millions d’hectares de terres à cause de ces feux de brousse dévastateurs”, a écrit Ferrier. «Je me suis efforcé de savoir comment je peux aider et j’ai décidé de vendre aux enchères ma paire de lunettes de soleil préférée. Vous me regardez porter ces @celine depuis 3 saisons maintenant et j’ai des CENTAINES de DM qui demandent d’où ils viennent – voici votre chance de les posséder! ”

Elle vend aux enchères les lunettes pour une bonne cause

Désormais, les fans de Below Deck Med peuvent posséder une pièce spéciale de souvenirs. “Ils ne sont en aucun cas en parfait état, mais ils ont beaucoup de valeur sentimentale pour moi et soyons honnêtes – ont eu beaucoup de temps d’antenne! Si je ne peux pas collecter 500 $ US pour eux, alors je donnerai l’argent moi-même et les garderai donc seules les offres supérieures à 500 $ s’il vous plaît », a-t-elle ajouté.

«Ils sont prêts à voyager dans le monde entier, veuillez donc faire une offre avant le lundi 13 janvier. Et S’IL VOUS PLAÎT – pas de commentaires / messages sur la façon dont je pourrais vendre mon bras / mère gauche et lever plus d’argent. Chaque petit va aider ceux qui en ont besoin et c’est ce que j’ai trouvé. Veuillez creuser profondément. Si vous préférez ne pas enchérir dans les commentaires, veuillez laisser un commentaire “DM envoyé” et je ferai en sorte de vous répondre. ”

Ferrier a ajouté qu’elle enverra également les lunettes avec une touche personnelle. «Si vous souhaitez que le côté soit dédicacé et une vidéo de remerciement personnalisée qui peut certainement être arrangée. Merci à l’avance. »Les conditions météorologiques pour les incendies semblent toujours difficiles. La BBC rapporte que les vents forts et la hausse des températures font de la lutte contre les incendies un défi pour les 3 000 pompiers qui répondent actuellement à la crise.