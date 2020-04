La violence intra-familiale en quarantaine augmente

Mexico.- Le ministère de l’Intérieur a révélé que les cas de violence domestique ont augmenté de 30 à 100% pendant la période où nous avons été isolés par Covid-19.

Parallèlement à cette augmentation, la sénatrice du Parti d’action nationale (PAN), Josefina Vázquez Mota, a souligné qu’il incombait aux trois niveaux de gouvernement, aux organisations civiles et à la société dans son ensemble, de sauvegarder et de protéger la santé des mineurs.

Le sénateur Vázquez Mota, président de la Commission des droits de l’enfant et de l’adolescent, a indiqué que dans l’État du Mexique, les appels à l’aide et à l’asile ont augmenté jusqu’à 40% et leur capacité est dépassée de 120 pour cent.

À Aguascalientes, a-t-elle souligné, le revenu des femmes dans les centres d’aide a augmenté de 50% au cours des deux dernières semaines.

Le législateur a déclaré qu’il est prioritaire d’agir et de renforcer les réseaux de protection des mineurs et adolescents victimes de violences et d’abus.

“Nous devons dire non” à tout type de violence et placer les enfants au centre de l’action et des soins, qui devraient se sentir en sécurité à l’intérieur de leur maison, a-t-il dit.

Il a également précisé que le Red Nacional de Refugios A.C. il a une demande inhabituelle de demandes d’asile et ils sont à 80 et plus de 100 pour cent de leur capacité. En plus du nombre d’appels et de messages de femmes demandant de l’aide en raison des attitudes violentes de leur partenaire envers elles et leurs enfants.

Vázquez Mota a reconnu que dans la plupart des cas, les femmes victimes de violence familiale ne quittent pas leur domicile, principalement parce qu’elles n’ont nulle part où aller avec leurs enfants.

Il a reconnu le travail de cette association pour son soutien dans cette crise de coronavirus; Bien qu’il ait dit, il atteint la limite de sa capacité à aider et à se loger, une situation qui, avec le manque de budget, risque de rester ouverte dans les prochains mois.

Dans ce même contexte, la Commission nationale des droits de l’homme a demandé aux institutions judiciaires d’agir malgré l’éventualité, après avoir convenu que l’isolement pouvait intensifier la violence et les féminicides.