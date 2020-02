La voie unique et constructive Kim Kardashian West étudie pour l’examen du barreau

Les flashcards ne sont pas la seule chose que Kim Kardashian West utilise pour se préparer à l’examen du barreau.

La star de Keeping Up with the Kardashians a récemment donné aux fans un aperçu de la façon dont elle étudie pour l’examen approfondi et pour être tout à fait honnête, sa façon de faire semble que cela rend les études tellement plus agréables.

Ses tests pratiques comportent des questions personnalisées

Bien qu’elle doive attendre deux ans avant de pouvoir passer l’examen du barreau, Kardashian West n’a pas perdu de temps à frapper les livres et à conserver autant d’informations qu’elle le pouvait.

Le 30 janvier, la star de téléréalité a exploré son histoire Instagram pour montrer aux fans comment elle se prépare pour le test qui détermine si elle peut ou non devenir avocate.

Dans le clip, Kardashian West révèle les tests de pratique qu’elle utilise pour étudier, qui présentent des questions personnalisées axées sur ses marques de mode et de beauté – KKW Beauty et SKIMS – ainsi que sur sa vie familiale.

«Une célébrité a adoré sa boîte promotionnelle KKW SOOO FIRE. Elle l’a gardé sur le comptoir de sa cuisine. Un jour, son petit ami, qui a récemment emménagé dans la maison de la célébrité, a décidé d’allumer un feu dans le grill. Il a versé du liquide plus léger sur les braises du gril. Il a allumé l’allumette sur la boîte promotionnelle KKW SOOO FIRE. Malheureusement, le vent soufflait en direction de la maison et a mis le feu à la maison de la célébrité. Les pompiers ont pu arrêter l’incendie. Une petite partie de la maison a été endommagée », a lu une question.

Alors qu’elle montre son dossier de pratique, la mère de quatre enfants peut être entendue remercier la société, JD Advising – qui se spécialise dans les services préparatoires des facultés de droit – pour avoir personnalisé des questions qui l’ont aidée dans son parcours scolaire.

“Quand j’ai même une heure de congé, je fais toutes les questions du test et je m’entraîne”, a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Kardashian a été ouverte sur ses études depuis qu’elle a annoncé son intention de devenir avocate

Au cours des derniers mois, Kardashian West a prouvé à maintes reprises qu’elle peut faire tout ce qu’elle veut.

Non seulement elle a aidé à libérer 17 détenus fédéraux et a attiré l’attention nationale sur ses efforts de réforme pénitentiaire, mais elle a également prouvé les opposants en travaillant sans relâche pour devenir avocate.

Kardashian West a révélé pour la première fois son intention de devenir avocate dans une interview avec Vogue en avril 2019. La star de KUWTK a partagé qu’elle avait décidé en 2018 de commencer un apprentissage de quatre ans avec un cabinet d’avocats à San Francisco dans le but de prendre le barreau examen en 2022.

Depuis, la star de téléréalité étudie sans interruption pour l’examen du barreau et a précédemment détaillé tous les travaux nécessaires à sa formation en droit.

«L’an dernier, je me suis inscrit au California State Bar pour étudier le droit. Pour les 4 prochaines années, un minimum de 18 heures par semaine est requis, je passerai des tests écrits et à choix multiples tous les mois », a-t-elle écrit en légende sur Instagram, étudiant avec ses mentors, qu’elle a partagé en avril 2019.« Comme ma première année touche à sa fin, je me prépare pour le baby bar, une mini version du bar, indispensable pour étudier le droit de cette façon. J’ai vu des commentaires de gens qui disent que c’est mon privilège ou mon argent qui m’ont amené ici, mais ce n’est pas le cas. En fait, une personne a dit que je devrais «rester dans ma voie». Je veux que les gens comprennent qu’il n’y a rien qui devrait limiter la poursuite de vos rêves et l’accomplissement de nouveaux objectifs. Vous pouvez créer vos propres voies, comme je le suis. »

L’année dernière, je me suis inscrit au California State Bar pour étudier le droit. Pour les 4 prochaines années, un minimum de 18 heures par semaine est requis, je passerai des tests écrits et à choix multiples mensuellement. Comme ma première année touche à sa fin, je me prépare pour le baby bar, une mini version du bar, indispensable pour étudier le droit de cette manière. J’ai vu des commentaires de gens qui disent que c’est mon privilège ou mon argent qui m’ont amené ici, mais ce n’est pas le cas. En fait, une personne a dit que je devrais «rester dans ma voie». Je veux que les gens comprennent qu’il n’y a rien qui devrait limiter la poursuite de vos rêves et l’accomplissement de nouveaux objectifs. Vous pouvez créer vos propres voies, comme je le suis. La barre d’État ne se soucie pas de qui vous êtes. Cette option est accessible à toute personne autorisée par l’État. C’est vrai que je n’ai pas fini le collège. Vous avez besoin de 60 crédits collégiaux (j’en avais 75) pour participer à la «lecture de la loi», qui est une école de droit en exercice en apprentissage par des avocats. Pour quiconque suppose que c’est la solution de facilité, ce n’est pas le cas. Mes week-ends sont passés loin de mes enfants pendant que je lis et étudie. Je travaille toute la journée, je couche mes enfants et je passe mes nuits à étudier. Il y a des moments où je me sens dépassé et quand je sens que je ne peux pas le faire, mais je reçois les discours d’encouragement dont j’ai besoin de la part des gens autour de moi qui me soutiennent. J’ai changé de numéro l’année dernière et je me suis déconnecté de tout le monde parce que j’ai pris cet engagement strict de suivre un de mes rêves – Il n’est jamais trop tard pour suivre vos rêves. Je tiens à remercier Van Jones d’avoir cru en moi et de m’avoir présenté Jessica Jackson. Jessica et Erin Haney ont endossé le rôle de mes mentors et je leur suis éternellement reconnaissante de m’avoir consacré autant de temps, de croire en moi et de me soutenir tout au long de ce voyage. Cette semaine, j’ai un gros essai sur la négligence. Souhaitez-moi bonne chance ✨⚖️

Bien qu’il ait été difficile au début pour Kardashian West de jongler avec l’école de droit, son émission de téléréalité, étant une maman et travaillant sur la réforme des prisons, elle a depuis trouvé un équilibre sain qu’elle admet travailler pour elle.

“Évidemment, mes enfants et mon mari, [Kanye West], c’est ma vie, donc j’ai juste dû couper beaucoup de tout ce que je faisais et les amis [I had]», A-t-elle récemment déclaré à Us Weekly. «Je suis le meilleur ami de tous mes amis avec qui je suis ami depuis toujours, mais ils comprennent. Ils savent que je ne vais plus à tous ces événements, les films. Je ne fais pas ce truc supplémentaire, et ça me va. “