La voiture de Yiya (‘Survivors 2020’) semble brisée à la porte de son entreprise

Yiya, candidat à «Survivors 2020», il semble qu’il a non seulement des problèmes dans la réalité, mais aussi. Tel que rapporté par ‘Socialité’ samedi dernier, La voiture de Yiya semblait brisée sans raison apparente Elle était garée à la porte du salon de thé qu’elle possède, un endroit qui, comme indiqué dans le programme, donne généralement des problèmes aux voisins.

María Patiño s’étonne de la «Socialité» en voyant l’état de la voiture de Yiya

L’entreprise, située dans un quartier de Madrid, ferme généralement tard le matin, et bien qu’ils ferment, il y a encore du monde à l’intérieur; pour cette raison, la police est jamais venue pour servir de médiateur. “Yiya est-elle une personne en difficulté? Est-ce que leurs voisins ont tant de raisons de se plaindre d’elle?” Ils ont été élevés dans le programme. Par conséquent, une équipe s’est déplacée à l’endroit où la voiture est garée pour vérifier les dégâts.

“Les voisins disent qu’il a été abandonné depuis plusieurs mois“, a commenté le reporter Jorge Moreno en regardant le mauvais état du véhicule, avec quatre pneus crevés et plusieurs coups sur le côté. “C’est un cabriolet et la toile arrière est fissurée, les roues cassées … “, ont-ils continué à analyser dans les images. Maria Patiño s’est interrogée sur les objets de valeur qui pourraient être dans la voiture, car dans leur état, ils ne dureraient pas longtemps.”Une chose est l’état d’abandon d’une voiture qui est garée dans la rue, et une autre pour voir qu’elle est fissurée, il y a quelqu’un qui était au courant de le faire“, a souligné le présentateur.

Problèmes dans «Survivors 2020»

Yiya a été l’un des deux premiers expulsés de l’édition, avec Vicky Larraz. Tous deux ont déménagé à Playa Desvalida, la nouvelle destination où ils vivront seuls. Tout cela est arrivé après une grande discussion sur Yiya avec Rocío Flores dans lequel, selon Jorge Javier Vázquez, il avait franchi “une ligne” avec les insultes qu’il avait dédiées à son partenaire. Une fois seul, le présentateur a offert Yiya l’occasion de s’excuser avec la famille de Rocío Flores.

