“La voiture m’a dépassé à 30 centimètres”

Effroi énorme pour Cristóbal Soria et toute l’équipe de «El Chiringuito de Jugones». Le Tertullien s’est connecté en direct avec Josep Pedrerol pour se souvenir de sa terrible expérience de la route, ce qui l’a empêché d’être présent cette semaine et, plus que cela, allait lui coûter la vie. “Je suis endolorie à cause des coups et la tête sur le point d’exploser”, a expliqué Soria déjà plus calmement depuis chez elle.

Cristóbal Soria se souvient de son accident à «El Chiringuito»

Après avoir rempli un engagement de travail à Ceuta, l’exdélégado du Sevilla FC rentré par l’autoroute lorsque sa voiture a subi une panne: “Je me suis mis sur l’épaule et j’ai appelé l’assurance. Le gruman est arrivé et a mis sa grue devant ma voiture. Il a mis le câble avec le crochet en dessous pour le mettre sur la grue et m’a demandé de monter pour garder les roues droites”, a-t-il détaillé le protagoniste.

La peur est venue quand il s’est préparé à descendre du véhicule: “J’ai glissé, je suis tombé en arrière, j’ai touché le dos avec la grue et je suis tombé tête baissée dans l’asphalte …. D’où la blessure et les points que j’ai sur le front “, a expliqué le blessé, toujours affecté par les coups et la frayeur:”Je suis tombé au milieu de la route et j’ai bourdonné toute la journée une voiture qui est passée à trente centimètres de moi. Dieu merci, ce n’était pas ma journée. À partir de l’année prochaine, le 4 mars, je célébrerai mon anniversaire “, a-t-il déclaré.

“Je pensais qu’il était un imitateur”

Heureusement, les suites n’ont pas réussi doigt et corps disloqués “pleins d’ecchymoses“Ses partenaires sociaux voulaient de lui un rétablissement rapide et il y avait aussi de la place pour un moment amusant, lorsque Pedrerol et Quim Domenech se sont souvenus de la première communication pour avertir qu’il ne pouvait pas aller au programme ce soir-là:”Le son était très haut, je pense que je pleurais. Il m’a envoyé un audio et je pensais qu’il était un imitateur“, a reconnu le présentateur.

.