La voix des stars de Broadway brille sur les réseaux sociaux

▲ Frustrée par la suspension de Six moments avant sa première à Broadway en raison de l’urgence sanitaire, Samanta Pauly partage son talent en ligne.

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. 6

New York. Le coronavirus a fait taire Broadway. Il n’a pas réussi à faire taire deux de ses étoiles émergentes.

Samantha Pauly et Brittney Mack, qui incarnent deux femmes d’Henri VIII dans Six, ont transformé leur déception face à la suspension de la comédie musicale en faisant ce qu’elles font de mieux: chanter pour un public, cette fois sur les réseaux sociaux.

Une partie de cela consiste à s’assurer de vocaliser et de chanter tous les jours et de faire quelque chose, mais cela me garde aussi sain d’esprit, a déclaré Pauly.

Le chant quotidien n’est qu’une façon pour les gens du théâtre de passer le temps depuis que Broadway a éteint ses lumières. Des dramaturges comme Lauren Gunderson et Young Jean Lee proposent des tutoriels en ligne, des artistes collectent des fonds et des chorégraphes analysent des danses sur Internet.

Le casting de Come from Away a fait une vidéo pour remercier le personnel médical. Celui de Beautiful s’est réuni en ligne pour jouer à You’ve Got a Friend. Andrew Lloyd Webber a été présenté sur Twitter avec ses chansons pour piano. Et le casting de Hamilton s’est réuni – à distance – pour jouer la pièce. Certaines pièces se sont retournées et sont devenues des livres audio.

Fermeture dévastatrice

Les théâtres de Broadway ont fermé brusquement le 12 mars, annulant tous les spectacles undercard et 16 à être libérés, y compris Diana, Mme Doubtfire and Company. La nouvelle a été particulièrement dévastatrice pour Six, qui a appris les heures de fermeture avant la première.

C’est comme si vous étiez aux Jeux olympiques et que vous atteignez le dernier tronçon, vous tombez sur quelque chose que vous n’avez même pas vu, dit Mack.

Ainsi, chaque jour, Pauly et Mack, depuis leurs appartements respectifs sur Roosevelt Island et Harlem, publient des vidéos sur Instagram dans lesquelles ils apparaissent en chantant leurs chansons préférées ou celles demandées par leurs followers.

Pauly et Mack restent en contact avec d’autres acteurs via WhatsApp et aspirent à pouvoir revenir à Broadway. Ils sont tous deux convaincus que Six, une émission féminine animée, reviendra.

Le pouvoir du théâtre

Je pense qu’en tant qu’artistes, nous avons toujours beaucoup d’espoir et connaissons la puissance du théâtre et de la musique, ce qui est une autre raison pour laquelle j’ai réalisé ces vidéos, a déclaré Pauly. Je pense que c’est ce qui m’a empêché de perdre le contrôle et de pleurer sur le canapé.

Le virus a rendu malades les vétérans de Broadway, notamment les acteurs Brian Stokes Mitchell, Gavin Creel, Aaron Tveit et Laura Bell Bundy, et le compositeur David Bryan. Il a revendiqué la vie du dramaturge lauréat du prix Tony Terrence McNally.

Certaines émissions qui devaient être diffusées ce printemps ont complètement abandonné leurs plans, y compris les Pendu et une rediffusion de Qui a peur de Virginia Woolf? (Qui a peur de Virginia Wolf?). D’autres, comme les rediffusions de Caroline, ou Change, et les bougies d’anniversaire, ont été adoptées pour l’automne.

Plusieurs casernes ont été aidées: les syndicats et les producteurs de Broadway utilisent des fonds d’urgence pour fournir aux employés des salaires et une assurance maladie pendant au moins quelques semaines. L’Actors Fund a distribué 2,8 millions de dollars à des milliers de travailleurs, et l’American Theatre Wing lance un fonds de 250 000 $ et verse 1 000 $ par employé dans plus de 80 théâtres régionaux.

Il y a encore beaucoup d’artistes qui ont très peur, qui s’inquiètent pour l’argent, surtout les spectacles qui ne reviendront pas, déplore Pauly.

Les producteurs de Broadway – désireux de rouvrir une industrie qui a facturé 1,8 milliard de dollars la saison dernière – ont révisé leurs prévisions et déclaré mercredi que les théâtres rouvriront le 7 juin.

Pauly a suffisamment d’économies pour quelques mois de loyer, mais craint qu’il doive quitter la ville si la fermeture se prolonge au-delà de juin. J’ai été soulagé d’entendre la nouvelle date de retour estimée: il y a de la lumière au bout du tunnel.

Alors que Six était sur le point de dire bonjour officiellement, une autre pièce était sur le point de dire au revoir. Le jeu de Soldier n’avait plus que trois spectacles de sa course de trois mois lorsque Broadway a fermé.

Je suis heureux que nous ayons presque pu terminer notre période, se réjouit l’acteur Blair Underwood. Je me sens mal pour les artistes et productions à venir qui commençaient à peine à répéter. Vous savez que votre avenir est désormais incertain.

Lors de la soirée d’ouverture de Six, au lieu des applaudissements du public, Mack a reçu des câlins de sa famille et du pop-corn. Il ramena chez lui les fleurs de félicitations qu’il avait reçues. “Mes amis diraient:” Ça va? “Je disais:” J’ai besoin d’ailes de poulet chaudes et de bière, maintenant. “”

Mack et Pauly disent que la proximité de leurs proches a amélioré la situation décevante, mais ils sont tous deux plus que disposés à retourner au travail.

Ce sera excitant de revenir et de rallumer les lumières de Broadway, a déclaré Mack.

