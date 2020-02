‘La Voz Kids 2020’ signe Beret en tant que conseiller de Melendi

‘La Voz Kids’ a déjà fermé tous les artistes qui deviendront conseillers de sa deuxième édition dans Antena 3. La chaîne et le producteur ont signé Beret comme dernier visage pour devenir conseiller du coach Melendi. Boomerang TV et Atresmedia parient sur l’un des artistes révélateurs de la scène musicale actuelle et qui a une plus grande production pour l’avenir. Responsable de succès comme “Je suis désolé”, “Tu me manques” ou “Tu me verras”Il a également réussi à collaborer avec des artistes tels que Pablo Alborán ou Sebastián Yatra.

Béret

Le béret n’est pas le seul à s’ouvrir dans l’espace musical; Aitana Ocaña, ancienne candidate à ‘OT 2017’ est une autre des artistes les plus titrées des derniers mois et sera également conseiller de cette nouvelle édition. Dans votre cas, et comme avancé exclusivement par FormulaTV, elle deviendra conseillère de David Bisbal. Fait intéressant, les deux ont été les deuxièmes finalistes de leurs éditions respectives de l’Opération Triomphe. Désormais, les deux s’associent pour obtenir la meilleure équipe possible dans «The Voice» face aux galas finaux dans lesquels seul un petit artiste remportera la victoire.

Pour sa part, Nous pouvons également voir Blas Cantó. L’artiste a de l’expérience en tant que candidat à un spectacle de talents pour enfants comme «Eurojunior» et maintenant il représentera l’Espagne au Festival ‘Eurovision 2020’. Dans son cas, Cantado fait face à cet important nouveau défi et le fait de s’asseoir à côté de Vanesa Martín. Il deviendra votre fidèle conseiller tout en Rozalén fera de même avec la célèbre chanteuse Rosario Flores. Aujourd’hui, elle est l’un des principaux auteurs-compositeurs-interprètes espagnols qui a réussi à innover avec son propre style musical et avec sa participation à cette édition de «La Voz» en première sur le terrain de la télévision.

Plus d’éditions de ‘La Voz’

La franchise “ La Voz ” revient à Atresmedia pour la deuxième année consécutive, et a ainsi été l’émission de talents la plus regardée de l’année dernière 2019, pour atteindre une audience moyenne de 2,7 millions de téléspectateurs. Il le fera avec ses trois éditions au complet et c’est que le groupe de communication avec Boomerang ont décidé de parier à nouveau pour les trois saisons entières. Au-delà de «La Voz Kids» et de «La Voz Senior», «La Voz» d’adultes est également préparé avec Pablo López, Antonio Orozco, Alejandro Sanz et Laura Pausini comme entraîneurs. Avec eux, ils seront en tant que conseillers: Carlos Rivera, Sebastián Yatra, Tini Stoessel et Mala Rodríguez.

.