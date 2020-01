La vraie histoire derrière ce retour choquant de la trilogie originale

Avec Star Wars: The Rise of Skywalker, le public aurait vu la toute dernière de la saga Skywalker. Au cours des 42 dernières années, la «galaxie loin, très loin» s’est concentrée sur Anakin Skywalker, ses enfants et – dans cette trilogie suite – son petit-fils. Dernier chapitre des Skywalkers, le dernier film pourrait également ouvrir un tout nouvel univers de possibilités de narration.

Bien sûr, avant que Lucasfilm n’imagine l’avenir de Star Wars, The Rise of Skywalker donne aux fans la possibilité de dire au revoir à tant de favoris des fans. L’histoire de Rey (Daisy Ridley) et de Kylo Ren (Adam Driver), par exemple, est terminée. The Rise of Skywalker marque le dernier appel au rideau pour des tonnes de personnages de trilogie originaux. Pourtant, peu de fans s’attendaient à son plus grand caméo surprise.

[Spoiler alert: This article contains MAJOR spoilers for Star Wars: The Rise of Skywalker. Read at your own risk.]

Des gens déguisés en personnages de «Star Wars» | Keith Mayhew / Echoes Wire / Barcroft Media via .

Personne ne s’attendait à ce que cet acteur revienne à «Star Wars» une dernière fois

Le marketing de Star Wars: The Rise of Skywalker comportait une confrontation aqueuse entre Rey et Kylo Ren. Mais ce duel au sabre laser n’est pas la bataille finale du film mais plutôt le préambule de la rédemption de Kylo. Vaincu au combat, Kylo est sur le point de mourir lorsque Rey utilise la Force pour soigner ses blessures. En admettant qu’elle voulait prendre sa main – c’est-à-dire celle de Ben Solo – dans The Last Jedi, elle décolle dans le navire de Kylo.

Étourdi par la décision de Rey de l’épargner, Kylo réfléchit un instant avant d’entendre une voix familière. Son père, Han Solo (Harrison Ford), apparaît sous la forme d’un souvenir, donnant à Kylo le pardon qu’il cherchait. Dans ce qui commence comme un récit rapproché de leur confrontation dans The Force Awakens, Kylo jette son sabre laser croisé rouge. Il renaît sous le nom de Ben Solo.

Ford voulait que Han Solo meure dans Return of the Jedi. Donc, quand il est revenu pour The Force Awakens, personne – pas même le réalisateur J.J. Abrams – pensait qu’il reprendrait le rôle. Pourtant, Abrams s’est retrouvé à travailler avec Ford une fois de plus sur The Rise of Skywalker. Et la réunion sincère père-fils est en fait un élément clé de tout le film.

Pourquoi la scène de Han Solo était nécessaire pour l’histoire de Kylo Ren

Après la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, Chris Terrio – qui a écrit le film avec Abrams – a fait le tour de sa production. Dans une récente conversation avec The Hollywood Reporter, Terrio a expliqué exactement pourquoi le retour trop bref de Han était si crucial.

D’une certaine manière, le grand péché familial de Kylo Ren était le patricide – il a tué son père. Il a commis un certain nombre de péchés dans toute la galaxie; ce n’est pas un ange. Il a fait beaucoup de choses vraiment horribles, mais au niveau de la saga familiale, comme dans tout mythe grec, c’est le meurtre d’un parent qui est le péché central qui doit être expié. … Ren devait demander pardon à son père. … Ils peuvent maintenant avoir une sorte d’intimité qu’ils n’avaient pas vraiment, depuis que Ren s’est tourné vers les Ténèbres comme on le voit dans les événements de l’épisode VIII.

Certains fans accusent The Rise of Skywalker de renverser son prédécesseur diviseur, The Last Jedi de 2017. Mais même ce film reconnaissait comment le meurtre de Han avait affecté Kylo. Snoke (Andy Serkis) souligne même comment «l’acte s’est scindé [his] l’esprit à l’os », une idée avec laquelle Terrio et Abrams courent. De plus, comme Terrio l’admet, Kylo peut ne pas être en mesure de défaire ce qu’il a fait mais doit faire le choix qu’il ne pouvait pas faire dans The Force Awakens.

“À ce moment-là, Ren arrive à trouver une sorte de paix – surtout maintenant qu’il sait qu’il a été manipulé – tout comme son père l’a dit”, a déclaré Terrio à THR. “Ce n’est pas seulement Snoke qui l’a manipulé; c’était l’ennemi des vieilles guerres qui le manipulait. Il a été chaque voix dans sa tête. “

Comment Harrison Ford a accepté “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Le rôle de Han dans l’entretien de l’histoire de Kylo Ren est donc clair. Mais comment Abrams a-t-il amené Ford à accepter de revenir pour Star Wars: The Rise of Skywalker? Nous imaginons qu’une partie de cela implique des changements de script effectués à la suite du décès tragique de Carrie Fisher en 2016. Pourtant, selon ce que Abrams a dit à Vanity Fair, ramener Ford était plus facile que vous ne le pensez.

Nous avons eu une réunion et discuté de ce que ce serait. Harrison, qui est l’une des grandes personnes de tous les temps et incroyablement réfléchi sur tout ce qu’il fait, tout ce qu’il veut, c’est de comprendre l’utilité du personnage. «Quel est mon rôle?» Il s’agissait de s’asseoir avec lui et d’expliquer quelle était notre intention. Nous en avons parlé pendant un bon moment. Je lui ai envoyé les pages. Il l’a compris, et bien sûr, comme vous pouvez le voir, il était merveilleux.

Pour Abrams, l’expérience de diriger à nouveau Ford était très surréaliste. Mais encore plus gratifiant pour le cinéaste, a-t-il déclaré à Vanity Fair, était la façon dont la scène entre Ford et Driver paye ces personnages.

Voir deux personnages qui sont ces gars traditionnellement assez durs être si vulnérables envers moi témoigne de la beauté de ce que Star Wars a toujours été. … Star Wars a toujours été une histoire de l’opprimé et de ce monde inclusif où n’importe qui, organique ou synthétique, homme ou femme, n’a pas d’importance quelle que soit votre race ou espèce, c’est un lieu d’égalité des chances. J’adore donc que ces deux hommes ne se comportent pas d’une manière que vous attendez nécessairement de voir l’un ou l’autre.

Pour les fans, voir Driver incarner le fils de Han Solo – y compris l’emblématique haussement d’épaules Retour du Jedi de Han – est en effet doux-amer. Nous pourrions ne pas avoir beaucoup de temps avec Ben Solo, mais au moins son histoire maintient le message global de Star Wars: espoir.