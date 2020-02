La vraie raison Madelaine Petsch et son petit ami de Riverdale, Travis Mills, Called It Quits

Madelaine Petsch de Riverdale est officiellement une femme célibataire.

L’actrice, qui joue Cheryl Blossom dans la série à succès C.W., et son petit ami, Travis Mills, ont récemment renoncé après avoir été ensemble pendant trois ans.

Travis Mills et Madelaine Petsch | Jeff Kravitz / FilmMagic

Alors que leur séparation a pris de nombreux fans par surprise, d’autres spéculent qu’il y a des problèmes au paradis depuis un certain temps maintenant.

Bien que le couple ait décidé de se séparer, Mills a récemment abordé leur séparation, révélant qu’il y aura toujours de l’amour entre eux.

Le couple s’est récemment séparé après 3 ans de fréquentation

Le 19 février, la nouvelle a annoncé que Petsch et Mills avaient rompu après avoir passé trois ans ensemble.

Bien que les sources ne soient pas entrées dans les détails sur la raison pour laquelle le couple s’est séparé, elles ont cependant révélé que l’actrice de 25 ans aurait “déplacé ses affaires hors de son domicile à Los Angeles”, avant même que leur rupture ne soit confirmée.

Le couple a déclenché des spéculations de rupture plus tôt ce mois-ci après que Petsch ait assisté à plusieurs soirées aux Oscars sans son beau de 30 ans.

De plus, Us Weekly a souligné que le couple avait posté moins les uns des autres sur leurs pages de médias sociaux récemment et alimenté davantage la spéculation quand ils ne se parlaient pas l’un de l’autre le jour de la Saint-Valentin.

Petsch et Mills ont commencé à sortir ensemble en 2017 après que l’hôte Ghosted l’a contactée sur Facebook après la première Riverdale, qui a été diffusée en janvier de la même année.

«Il m’a félicité pour l’émission. Il avait auditionné pour Jughead. Je pense que nous avons juste eu au hasard des amis communs, alors nous nous sommes ajoutés », a-t-elle déclaré à Us Weekly en octobre 2017.« Nous sommes restés en contact très rarement, pas même beaucoup, de janvier à février, puis le jour de mon retour première saison en février, je m’ennuyais à LA, croyez-le ou non. Je me disais: “Qu’est-ce que je vais faire?” Je me suis fait couper les cheveux et il m’a envoyé un texto comme: “Allons au cinéma!” Nous avons traîné et passé chaque jour ensemble que je suis à Los Angeles depuis, depuis février. ”

Bien que le couple ait partagé une grande partie de leur relation sur les réseaux sociaux, au début, ils avaient précédemment décidé de publier moins les uns des autres pour garder leur relation hors de la vue du public.

«Je partageais beaucoup de choses sur [my relationship Travis Mills] en ligne, et maintenant que je ne le fais pas, les gens supposent juste que nous ne sommes plus ensemble », a déclaré l’actrice à Nylon en août 2019.« Mais en réalité, je me rends compte que c’est tellement plus spécial et sûr si je ne partage pas beaucoup.”

Mills dit qu’il ne pourrait pas être plus reconnaissant pour cette relation

Un jour après que plusieurs médias ont rapporté que le couple s’était séparé, Mills s’est rendu sur Instagram pour confirmer sa séparation de Petsch dans un long article décrivant leur relation.

«J’écris et réécris ces derniers jours», a-t-il commencé. «J’ai dû accepter qu’il n’y a aucun moyen possible de capturer un amour de cette envergure ou de sa signification pour moi, en quelques paragraphes. Cela dit, je vais essayer, car beaucoup d’entre vous nous ont soutenus au fil des ans comme le ferait une famille. Alors voilà. »

Mills continue en décrivant sa romance avec Petsch comme étant «l’expérience la plus non superficielle et la plus ancrée», bien que leur relation soit toujours sous les yeux du public.

Il appelle ensuite l’actrice une personne «compatissante, intelligente et merveilleuse» et partage qu’il est «incroyablement reconnaissant» d’avoir passé les trois dernières années avec elle.

J’ai écrit et réécrit ces derniers jours ⁣⁣⁣⁣ J’ai dû accepter qu’il n’y ait aucun moyen possible de capturer un amour de cette échelle ou de sa signification pour moi, en quelques paragraphes. Cela dit, je vais essayer, car beaucoup d’entre vous nous ont soutenus au fil des ans comme le ferait une famille. Alors ça y va-⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Notre relation est dans l’œil du public depuis 3 ans. Ce qui est ironique dans ma relation la plus publique, c’est que dans les coulisses, c’était l’expérience la plus non superficielle et la plus ancrée de ma vie. Bien que cela me fasse mal, notre voyage a pris fin, je le pense quand je dis que je suis incroyablement reconnaissant d’avoir partagé les 3 dernières années avec quelqu’un d’aussi compatissant, intelligent et merveilleux que Madelaine. La croissance personnelle rendue possible par notre temps ensemble, je n’échangerais pour rien. ⁣⁣⁣⁣ Les tapis rouges, les fêtes, les séances photo, la télévision, etc. créent cette réalité alternative où nous sommes des personnes unidimensionnelles, libres du monde réel défis, nous lever les pieds, en attendant le prochain gros travail. Je souhaite que nos vies ressemblent vraiment à une recherche d’images Google sur nos noms.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ En réalité, nous sommes des individus ambitieux et travailleurs, traitant du rejet, dans différents États / pays, se demandant ce qui se passera le mieux bouger c’est essayer de voir des amis / de la famille, prendre soin de nos chiens, répondre à un océan d’e-mails, équilibrer la VRAIE VIE et tout faire tout en étant séparé par elle. »⁣⁣⁣⁣ Il y a une tonne de privilèges être capable de faire ce que nous faisons, mais il y a une montagne de défis. Cela dit, nous y étions ensemble. Cela m’a mis au défi, m’a gardé honnête, m’a rendu plus compatissant et m’a aidé à grandir très nécessaire. Les hauts les plus hauts ont été améliorés, les bas les plus bas étaient habitables à cause d’elle. J’ai tellement appris sur moi-même et sur la vie grâce à cet amour et à ce soutien inconditionnels. »⁣⁣⁣⁣ Pendant que je retiens mes larmes, je suis excité de voir ce que vous ferez ensuite. Je te soutiendrai toujours. ⁣⁣⁣⁣ Il est impossible de capturer la gratitude, l’amour et la douleur en quelques paragraphes. ⁣⁣⁣⁣ Je ne supprime aucune de nos images , Je ne regrette rien. ⁣⁣⁣⁣ C’est un monde triste où les sites, les blogs et les médias essaient de profiter de notre douleur. S’il vous plaît soyez respectueux. ⁣⁣⁣⁣ Merci du fond du cœur pour le soutien

«La croissance personnelle rendue possible par notre temps ensemble, je n’échangerais pour rien», écrit-il. »« Les tapis rouges, les fêtes, les séances photo, la télévision, etc. créent cette réalité alternative où nous sommes des personnes unidimensionnelles, libres de défis du monde réel, nous lever les pieds, en attendant le prochain gros travail. Je souhaite que nos vies ressemblent vraiment à une recherche d’images Google sur nos noms. »

Il révèle ensuite que même si son temps avec Petsch était idéal, la séparation constante était quelque chose avec laquelle ils avaient affaire depuis un certain temps maintenant.

L’acteur a poursuivi: «En réalité, nous sommes des individus ambitieux et travailleurs, traitant du rejet, dans différents États / pays, se demandant quelle est la prochaine meilleure décision, essayant de voir des amis / famille, de prendre soin de nos chiens, de répondre à un océan d’e-mails, équilibrer la VRAIE VIE et tout faire tout en étant séparé par elle. “

L’acteur ne regrette rien de sa romance avec Petsch

Bien que cela lui fasse mal que leur «voyage soit terminé», l’acteur dit qu’il apprécie tout ce que cette relation lui a appris, non seulement sur lui-même mais sur la vie en général.

«Cela m’a mis au défi, m’a gardé honnête, m’a rendu plus compatissant et m’a aidé à faire des choses très nécessaires», a expliqué Mills. «Les hauts les plus hauts ont été améliorés, les bas les plus bas ont été habitables à cause d’elle. J’ai tellement appris sur moi-même et sur la vie grâce à cet amour et à ce soutien inconditionnels. “⁣⁣⁣⁣

Il a conclu son poste en partageant qu’il ne regrette pas d’être avec Petsch et continuera de prendre soin d’elle et de l’aider à aller de l’avant.

“Pendant que je retiens mes larmes, je suis impatient de voir ce que vous ferez ensuite”, a-t-il déclaré. “Je vous soutiendrai toujours.” Essayer de capturer la gratitude, l’amour et la douleur en quelques paragraphes, c’est impossible. “Je ne supprime aucune de nos images, je ne regrette rien.” ⁣⁣ ”