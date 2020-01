La vraie raison pour laquelle certains prédisent que le prince Harry et Meghan Markle divorceront d’ici 2025

Prince

Harry et Meghan Markle ont fait l’actualité plus que jamais ces derniers temps. Les deux

a récemment annoncé qu’il reculait complètement de son

vit en famille royale. Bien qu’ils continueront à faire du travail philanthropique, cela

ne pas être au nom de la reine.

Harry et Meghan font un changement majeur, mais tout le monde n’est pas convaincu que le mariage de ce couple est éternel. Voici pourquoi les bookmakers prédisent que le couple divorcera dans les cinq prochaines années.

Le prince Harry et Meghan Markle | Steve Parsons / WPA Pool / .

Harry et Meghan ont récemment renoncé à la redevance

La décision du Sussex de renoncer à leurs titres royaux de HRH et de prendre du recul par rapport à la vie royale n’a pas été facile, comme Harry l’a révélé dans ses mots lors d’un récent dîner à Londres. Depuis que Harry et Meghan ont commencé à sortir ensemble, leur relation a été soumise à un examen minutieux. Plus précisément, les médias se sont déchaînés contre Meghan, et les histoires négatives ont eu un impact sur les deux.

Meghan était souvent au centre des rumeurs et de la mauvaise presse, et Harry en était également directement affecté. En fin de compte, les deux ont décidé que quitter la famille était leur seul espoir d’une vie plus normale et paisible.

Les fans prédisent que le couple divorcera d’ici 2025

Selon Daily Mail, les bookmakers européens (également connus sous le nom de ceux qui calculent les cotes pour certains paris) disent que les chances sont 3/1 que Harry et Meghan divorcent d’ici 2025. Alors que ceux du bookmaker irlandais Paddy Power suggèrent que les deux n’auront pas de durée mariage, ils croient que le couple atteindra l’indépendance financière, avec une probabilité de 2/1 pour le faire. Paddy Power suggère qu’un pari de 100 euros sur le divorce du couple se transformerait en une victoire de 400 euros, si le mariage du couple devait effectivement se terminer.

Les deux s’isolent essentiellement

Bien que la formule spécifique pour calculer la probabilité d’un divorce de la famille royale ne soit pas facile à comprendre, il y a quelques raisons principales pour lesquelles les chances suggèrent que les deux ne se retrouveraient pas ensemble. Premièrement, Meghan et Harry choisissent de s’isoler. Ils quittent la famille royale, et Meghan n’a pas beaucoup de relations avec sa famille (à l’exception de sa mère), donc les deux n’auront que l’un avec l’autre. Et cet isolement n’est peut-être pas une bonne chose.

Meghan et Harry sont également sous un éclairage intense. Il est difficile de faire évoluer un mariage naturellement lorsque les gens vous réprimandent constamment, lancent des rumeurs, etc., ce qui semble être quelque chose que Meghan et Harry auront du mal à échapper, malgré leur désir d’une vie plus privée.

Même s’ils ont divorcé, Harry ne rejoindrait probablement pas la famille

Même si nous voulons que les deux restent ensemble, royal

les divorces ne sont pas totalement rares. Mais même si le couple s’est séparé, Harry probablement

ne rejoindrait pas la famille. Il a montré des signes de vouloir partir bien avant

son départ est officiellement arrivé, et bien qu’il puisse choisir de revenir à

au Royaume-Uni, il ne voudrait probablement pas vivre la vie qu’il a vécue

depuis plus de 30 ans.

Pourtant, nous espérons que Meghan et Harry trouveront la paix

leur nouvelle vie et peuvent continuer à construire ensemble un avenir radieux.