La vraie raison pour laquelle Fiama voulait quitter «L’île des tentations»

Les nerfs et la tension sont à la surface dans chacune des livraisons de «L’île des tentations». L’espace émis par Telecinco et Cuatro est devenu la réalité révélation de la saison et la preuve en est le phénomène viral qui a été généré dans notre pays avec le “Estefanía!” Christofer a crié dans la livraison publiée le jeudi 23 janvier. Précisément dans cette livraison, nous vivons un autre moment de grande tension et qui aurait pu se terminer par un autre abandon; dans ce cas celui de Fiama. La participante n’a pas résisté à la pression et a menacé de quitter le programme, laissant ses camarades de classe et le public à la maison totalement abasourdis.

Fiama dans «L’île des tentations»

Tout s’est précipité lors de la cérémonie du «feu de joie» au cours de laquelle les participants ont vu des images de leurs partenaires à côté de célibataires, Monica Naranjo a annoncé à Fiama qu’il n’y avait pas d’images pour elle. Juste avant cela, la fille avait déjà avoué qu’elle était très nerveuse à propos de ce qu’elle pouvait voir de son petit ami: “Je fais beaucoup d’autocritique et Je réalise des choses que je veux changer pour que ma relation continue bien“C’est alors que Monica Naranjo l’a prévenue” qu’il n’y a pas d’images d’Alex pour vous “, quelques mots qui ont sans aucun doute déclenché le drame et rendu Fiama encore plus nerveuse.

“Comment n’y a-t-il pas d’images? Pourquoi?” Se demanda Fiama au bord de la larme. “Cela ne veut rien dire”, a tenté de la rassurer Adelina Seres, tandis que Naranjo a avoué que “je sens que tu le prends comme ça.” Les paroles des deux n’ont pas rassuré Fiama, qui a quitté l’espace et menacé de quitter définitivement le programme: “Je vais y aller, je ne vais pas continuer ici … Je ne peux pas imaginer à quoi ressemblerait la vie sans lui. Le simple fait d’y penser m’a fait beaucoup de mal. “De nombreux téléspectateurs n’ont pas compris cette réaction car tout le monde a compris que si Naranjo n’avait pas voulu lui montrer des images de son partenaire, c’est peut-être parce qu’il n’y en avait pas, quelque chose qui aurait dû le calmer. Les réseaux sociaux étaient remplis de la critique de la jeune fille et, par conséquent, elle a décidé de répondre sans ambages.

Explication de Fiama

Dans un message sur ses réseaux sociaux, en particulier Instagram, la fille a expliqué que quand on lui a dit qu’il n’y avait pas d’images pour, L’équipe du programme lui a également dit qu’elle ne voulait rien lui montrer car elle pensait que c’était “le meilleur pour moi et pour mon séjour”. A ce moment, la tête de Fiama était remplie de doutes et c’est qu’il ne comprenait pas ce qui s’était passé de l’autre côté de l’île qui était si grave que personne ne voudrait lui apprendre; elle a compris qu’il y avait des images mais le programme ne voulait pas les montrer. C’est pourquoi la fille a choisi de menacer de quitter l’espace: “C’est pourquoi j’ai fait pipi. Court-circuit, Alex m’a beaucoup manqué”. Il faut se rappeler que finalement cette position a changé depuis que le participant est revenu dans l’espace.

