La vraie raison pour laquelle Kailyn Lowry n’aimait pas l’épouse de Jo Rivera, Vee Torres

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, ne s’entendait pas avec la femme de son ex. Jo Rivera, le père du premier enfant de Lowry, a épousé une femme nommée Vee Torres en 2018 (Lowry a assisté au mariage). Bien que Lowy et Torres soient amies aujourd’hui, les femmes avaient une relation tendue lorsque Torres a commencé à sortir avec Rivera.

Kailyn Lowry | Gregg DeGuire / WireImage

Dans son livre de 2014, Pride Over Pity, Lowry explique pourquoi elle l’avait exactement pour la petite amie de Rivera.

Kailyn Lowry n’approuvait pas le fait de fumer et de boire de Vee Torres

«Je n’avais ni jalousie ni haine pour sa nouvelle petite amie, seulement de la colère. Il avait commencé à voir une fille que je soupçonnais être une fumeuse de pots. Je n’avais pas fumé d’herbe, je suis tombée enceinte d’Isaac et c’est quelque chose que je ne veux plus dans nos vies. Je m’attendais à ce que les autres respectent le fait que je ne voulais pas que mon fils soit avec des substances psychotropes », a écrit Lowry.

Sur la base des médias sociaux de Torres, Lowry avait le sentiment que la petite amie de Rivera alors buvait et fumait nonchalamment de la marijuana.

«Elle a publié en ligne des photos d’elle portant un masque à gaz et fumant hors de ce qui ressemblait à un bang. Il semblait que cela allait au-delà d’un passe-temps d’automédication réduisant l’anxiété. J’avais peur que ce soit une mauvaise habitude que mon fils puisse potentiellement reprendre un jour. Je ne voulais pas que Isaac soit autour de l’herbe ou de l’alcool. Je comprends toutes les répercussions néfastes. Tout ce que j’ai demandé à Jo, c’est qu’il éloigne Isaac », a écrit Lowry.

Finalement, Lowry est tombé sur quelques messages qui l’ont amenée à croire que Torres avait bu autour d’Isaac.

«J’étais furieux. Si c’est vrai, je ne pouvais rien faire contre la situation, mais je ne la voulais pas avec mon fils », a-t-elle écrit.

Lowry a reçu beaucoup de réactions des fans à propos de sa réaction à la boisson de Torres. Elle dit que les messages qu’elle a reçus sont «furieux» [her] plus que du courrier de haine typique. »Lowry est particulièrement sensible à la consommation d’alcool parce qu’elle a grandi avec une mère alcoolique. Elle est donc convaincue de ne pas avoir ses enfants autour de l’alcool.

Kailyn Lowry dit qu’elle essayait juste de protéger son fils

Lowry dit que lorsque Rivera et Torres ont commencé à sortir ensemble, sa colère n’a jamais été de savoir qui était Torres en tant que personne ni même qu’elle était avec son ex, elle se sentait juste préoccupée par le bien-être de son fils.

“Je ne suis pas jaloux. Le Jo de ma vie était révolu depuis longtemps. J’ai renoncé à fournir à Isaac deux parents qui sont ensemble mais misérables », a-t-elle écrit.

Lowry a poursuivi: «Elle ne verra jamais d’où je viens, et je préfère ne plus perdre mon souffle à essayer d’expliquer pourquoi je ne peux pas faire semblant de l’aimer ou de raisonner avec elle. C’est fait. Je serai toujours la mauvaise personne. Je serai toujours l’ex amère. “

Lowry ne savait pas, quelques années plus tard, elle dirait qu’elle aime Torres et déteste Rivera.

