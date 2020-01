La vraie raison pour laquelle Kylie Jenner a qualifié Travis Scott de “ menteur ” sur Instagram

Kylie Jenner et Travis Scott ont été ensemble pendant environ deux ans avant d’appeler soudainement à l’arrêt à l’automne 2019. Par la suite, les deux ont semblé bien gérer leur rupture avec très peu de drame impliqué. Ils ont également décidé de travailler ensemble pour coparrainer leur fille, Stormi.

Cependant, Jenner et Scott ont récemment eu un peu de désaccord sur les réseaux sociaux, ce qui a amené Jenner à traiter son ex-petit ami de «menteur». Lisez ci-dessous pour découvrir ce qui s’est passé entre Jenner et Scott.

Kylie Jenner a appelé Travis Scott pour avoir déclaré avoir fait des frites

Kylie Jenner | Karwai Tang / WireImage

La semaine dernière, Scott a publié une photo sur Instagram qui présentait une boîte de frites frisées dans un coin. Il a décidé de sous-titrer la photo: «J’ai fait ces frites frisées. Ahhhh mannn. “

Cependant, Jenner a répondu à son message avec un emoji de casquette de baseball. “Cap” est récemment devenu un terme d’argot pour mentir, donc l’un des emoji de Jenner pourrait être interprété comme l’appelant Scott un menteur.

Scott, alors, a fait un commentaire dirigé à Jenner. Il a dit: “Lmao tu sais qu’ils [fire emoji]. “

De nombreux fans se joignent à Jenner à ce sujet, avec de nombreux adeptes faisant remarquer à Scott que les frites semblent provenir de Jack in the Box.

Kylie Jenner et Travis Scott passent des vacances ensemble

La petite plaisanterie de Jenner et Scott montre que la paire est toujours en bons termes. En fait, ce n’est pas surprenant quand on se souvient qu’ils ont passé Halloween, Thanksgiving et Noël ensemble.

Le mois dernier, Scott s’est présenté à la fête de Noël annuelle de Kardashian-Jenner, et une source a révélé que le trio avait passé un bon moment ensemble.

«Ils se sont relayés pour tenir Stormi et ont tous dansé ensemble sur la musique en s’amusant», a déclaré l’initié à E! Nouvelles. «Kylie a invité Travis et a clairement indiqué qu’elle voulait vraiment que Stormi voie sa maman et son père ensemble pour célébrer les vacances et était ravie que Travis ait fait l’effort. Il fait toujours partie de la famille. »

Le couple a également offert à sa fille des cadeaux de Noël extravagants.

Est-ce que Kylie Jenner et Travis Scott se remettent ensemble?

Comme Jenner et Scott s’entendent toujours bien, il n’y a pas de pénurie de fans qui spéculent qu’ils pourraient se remettre ensemble à l’avenir. Bien sûr, il n’y a pas de réponse claire quant à savoir si cela se produira ou non.

D’une part, Jenner et Scott ont initialement rompu parce qu’ils auraient eu des horaires contradictoires et des choses différentes qu’ils voulaient dans la vie.

Une source a déclaré: «Kylie est jeune, mais elle veut vraiment la vie de famille traditionnelle. Elle a vu ses sœurs aînées avec de grandes familles et plusieurs enfants et elle veut la même chose. Elle aimait plus que tout être à la maison avec Travis et leur fille, Stormi Webster. Mais en ce moment, leurs priorités sont différentes. »

Scott semble confirmer cela avec sa nouvelle chanson, “Gatti”, dans laquelle il rappe: “Duck away, elle veut se coucher et hiberner / j’ai pris une chance, c’est beaucoup à prendre.” Bien que Scott n’ait pas révélé qui ces paroles sont sur le point, les fans spéculent qu’ils pourraient être une confirmation que sa rupture avec Jenner concernait leurs modes de vie contradictoires.

Pour cette raison, si Jenner et Scott essaient toujours de poursuivre différentes choses dans la vie, il est possible que cela prenne du temps avant d’envisager de raviver leur romance.

Pourtant, leur proximité les uns avec les autres est certainement inhabituelle à voir pour les ex, c’est pourquoi certaines personnes croient qu’il se passe définitivement quelque chose entre Jenner et Scott.

Kim Kardashian ne sait pas non plus ce qui se passe avec Kylie Jenner et Travis Scott

Pour ceux qui trouvent la relation de Jenner et Scott un peu déroutante, la sœur aînée de Jenner, Kim Kardashian, est dans le même bateau.

Lors d’une récente visite au Ellen DeGeneres Show, Kardashian a été interrogée sur Jenner et Scott, bien qu’elle ait révélé: «Je ne connais pas le statut s’ils sont ensemble ou non. Je ne pense pas qu’ils le soient. “

Cependant, elle a partagé qu’elle pensait qu’ils étaient des «amis proches» et également qu’ils «coparentalement étaient incroyables».