La vraie raison pour laquelle le nord-ouest n’a pas «aimé» son petit frère au début

Ce n’est un secret pour personne que d’avoir des frères et sœurs peut parfois être très difficile. Pour les jeunes enfants qui ne sont pas encore habitués à gérer leurs émotions, l’expérience peut être encore plus difficile.

Kim Kardashian a toujours été ouverte sur le fait que ses quatre enfants ne s’entendent pas toujours très bien. En fait, il semble que les deux plus anciens du groupe – North et Saint West – sont connus pour être constamment en désaccord.

North, en particulier, avait une grande raison pour laquelle elle n’aimait pas la présence de Saint. Lisez la suite pour savoir ce que North ressentait pour son frère.

North West a eu du mal à s’adapter à Saint West faisant partie de la famille

Kim Kardashian et North West

North est née en 2013, suivie de Saint en 2015. Même si elle n’avait que deux ans à la naissance de Saint, il était évident pour Kardashian que sa fille aînée n’aimait pas son frère cadet.

En 2017, Kardashian a partagé sur Live avec Kelly et Ryan: «Je ne sais pas si c’est parce qu’elle est la sœur aînée. Je ne sais pas ce que c’est. Je pensais que c’était une phase. Elle n’aime pas son frère. C’est si difficile pour moi. Et je pensais que c’était comme: “D’accord, quelques mois, comme vous le savez, elle se réchauffe.” Elle devenait si jalouse quand j’allaitais et tout ce genre de choses. Et maintenant, la phase ne va pas disparaître. “

North West voulait être enfant unique

Dans un autre cas, Kardashian a révélé que North aimait prétendre qu’elle était enfant unique, ce qui pourrait être une raison pour laquelle elle avait du mal à se réchauffer à Saint.

“North agit comme un enfant unique à tout moment”, a déclaré Kardashian sur le podcast Pretty Big Deal d’Ashley Graham. “Je pense qu’elle est un peu confuse. Elle est au-delà de la jalousie maintenant. Elle est juste comme, “C’est mon monde.” “

Kardashian a même partagé que North avait même un panneau «No Boys Allowed» sur la porte de sa chambre et a activement découragé Saint d’entrer, disant: «Elle ne laissera même pas Saint marcher dans sa chambre. S’il le fait ou s’il est avec moi et que je dois m’occuper d’eux deux… c’est comme la pleine guerre. »

Kardashian a admis que c’était une chose intéressante à voir parce que son fils Saint est «le plus bel être humain de la planète».

Le Nord-Ouest et Saint-Ouest s’entendent mieux maintenant

Bien que North se méfie de Saint depuis quelques années, il semble que les deux soient désormais en bons termes.

Kardashian s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour partager trois photos de North et Saint riant ensemble dans une voiture. La starlette de télé-réalité a écrit: “Ils s’entendent maintenant.”

On ne sait pas ce qui a finalement amené North à s’ouvrir à Saint, mais en tant que mère, il ne fait aucun doute que Kardashian pousse un soupir de soulagement.

Kim Kardashian et Kanye West veulent-ils plus d’enfants?

Outre North et Saint, Kardashian et son mari, Kanye West, ont deux autres enfants: Chicago (né en 2018) et Psalm (né en 2019).

Depuis que Kardashian est issue d’une grande famille, les fans meurent d’envie de savoir si elle et West auront plus d’enfants à l’avenir.

Il n’y a pas de réponse définitive à cela. Il a été signalé que West aimerait avoir une grande famille avec des enfants «fixes ou six». Cependant, Kardashian a déclaré qu’elle était déjà très occupée à prendre soin de quatre enfants tout en équilibrant sa carrière et ses études en droit.

«J’AIME tellement mes bébés, mais 4 est tout ce que je peux gérer avec combien je suis occupée, et chacun de mes bébés a besoin de tant d’attention», a-t-elle dit une fois en réponse à un fan qui lui a demandé d’avoir plus d’enfants.