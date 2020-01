La vraie raison pour laquelle le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé au Canada

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont étonné des millions de fans royaux lorsque la nouvelle a annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres de la famille royale. Il n’y a pas si longtemps, des gens du monde entier se sont connectés pour regarder leur mariage royal et ont accueilli officiellement Meghan dans la famille royale. Malheureusement pour Meghan, le vitriol de haine qu’elle a reçu lorsqu’elle était fiancée au prince Harry n’a augmenté que lorsqu’elle s’est mariée.

Meghan Markle et le prince Harry | Samir Hussein / WireImage

Les médias ont traité Meghan injustement depuis le mariage royal. Et tandis que de nombreux membres de la famille royale sont soumis à un examen et à des critiques intenses, le traitement de Meghan semble faire passer les choses au niveau supérieur. Non seulement sa vie privée a été violée à plusieurs reprises, mais elle a également fait l’objet de commentaires racistes. Les choses ne se sont même pas améliorées lorsqu’elle a accueilli son fils de huit mois, Archie, dans le monde. Au lieu de cela, des centaines d’articles ont été publiés sur Meghan ne sachant pas comment tenir son propre bébé et la condamnant pour avoir osé prendre un congé de maternité.

Le prince Harry a vu à quel point les médias traitaient mal sa femme

Avant la nouvelle du départ du prince Harry et de Meghan en tant que membres de la famille royale, le duc de Sussex a exprimé sa préoccupation quant à la façon dont sa femme était traitée. Il a exprimé que sa peur la plus profonde était de voir l’histoire se répéter. Il a vu de première main comment les médias pouvaient conduire à la mort d’une personne avec sa défunte mère, la princesse Diana. Il a juré qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa famille.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Homme de parole, le prince Harry a révélé dans sa déclaration que Meghan et lui prenaient un peu de recul par rapport à la vie royale. Ils ont annoncé qu’ils partageraient leur temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Il semble que pour le moment, ils ont atterri sur le Canada en tant que lieu de résidence idéal pour leur petite famille. Mais pourquoi ont-ils choisi ce lieu? Glamour a rapporté que dans une récente interview pour une nouvelle spéciale ABC Royal Divide: Harry, Meghan et The Crown, l’ami proche du prince Harry, Nacho Figueras a expliqué pourquoi le couple royal avait pris cette décision.

Nacho Figueras explique pourquoi le prince Harry quitte la famille royale

«J’ai parlé à Harry il y a quelques jours. Il a beaucoup souffert de tout ce qui lui est arrivé. Il veut vivre une vie normale, aussi normale que sa vie va l’être? Parce que quand vous avez mille paparazzis devant votre maison au Canada en attente d’obtenir une photo de votre fils qui n’est pas très normale », a expliqué le footballeur à propos de son copain de longue date. Bien sûr, ce n’était pas la première fois que Figueras défendait son ami proche. Lorsque le prince Harry a reçu un flack pour avoir assisté à un match de polo caritatif peu après la naissance d’Archie, Figueras l’a défendu dans les médias.

Le prince Harry veut une vie meilleure pour sa femme et son bébé

Figueras a poursuivi en disant que l’histoire du prince Harry avec les médias était un autre facteur déterminant pour le déménagement. “Il protège sa famille, il protège sa femme et son enfant – il était le fils de quelqu’un qui a subi l’attaque de la presse, et c’est indéniable, et il ne veut pas que cela arrive à sa famille”, Figueras conclu. J’espère que Meghan et le prince Harry pourront éventuellement trouver la paix qu’ils recherchent.